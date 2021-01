Video appunto: Moto circolare uniforme e moto circolare uniforme

Il moto circolare è un moto la cui traiettoria è una circonferenza. Per descrivere un moto circolare introduciamo delle grandezze cinematiche:la prima è la posizione angolare. E' l'angolo misurato rispetto al semi-asse positivo delle X.Nel Sistema internazionale si misura in radianti (rad), un'unità adimensionale.Per convenzione l'angolo teta è positivo se misurato in senso antiorario, è negativo se misurato in senso orario.La misura in radianti dell'angolo tata, è il rapporto fra la lunghezza dell'arco AB individuato dall'angolo sulla circonferenza e il raggio della circonferenza.Per passare tra gradi e radianti si usa la relazione:1rad=360 gradi/2 pi grecoLa seconda è la velocità angolare (wm), che è il rapporto tra posizione angolare e tempo (rad/s).Possiamo definire la velocità angolare istantanea tendendo il tempo a zero.Per convenzione:w>o moto antiorariow<0 moto orarioUn moto circolare uniforme è un moto circolare con velocità angolare costante.Il moto circolare uniforme è un esempio di moto periodico, cioè un moto che si ripete ciclicamente nel tempo.Quindi un corpo in moto periodico torna a occupare la stessa posizione dopo un intervallo di tempo T, detto periodo.Il periodo è il tempo necessario per compiere un ciclo completo in un moto periodico.La velocità angolare si può calcolare:w= delta teta/ delta T= 2 pi greco/TDa ciò si può trovare la formula del periodo:T=2 pi greco/wUn'altra grandezza tipica dei moti periodici è la frequenza, quindi il numero di cicli completi per unità di tempo:f=1/T