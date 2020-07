Selettore di velocità e effetto Hall

Selettore di velocità:Affinchè le particelle vengano selezionate dell’apparato, devono muoversi in linea retta. È perciò necessario che la risultante delle forza che agisce sulle particelle sia uguale a 0.Ne deriva che:F_L=F_E→qvB=qE→v=E/BEffetto Hall:Gli elettroni si muovono alla velocità di deriva nella lastrina: v_D=I/eSn, dove I è la corrente, e la carica degli elettroni, S la sezione del conduttore e n la densità di carica.A causa della Forza di Lorent gli elettroni si accomulano sulla faccia posta in altro. Si crea così un polo negativo e dalla parte opposta un polo positivo, formatosi a causa della mancanza di elettroni. Si crea così una differenza di potenziale: è questo l’effetto Hall che afferma che un conduttore di polarizza perpendicolarmente alla corrente che lo attraversa.Sugli elettroni agiscono ora la forza di Lorentz, dovuta al campo magnetico, e una forza elettrica dovuta alle cariche accumulatesi che tentano di respingere le altre. Perciò, in condizioni di equilibrio gli elettroni viaggiano con questa legge:F_L=F_E→qv_D B=qE→v_D B=ΔV/l.Forza magnetica agente su un filo: F=BlIsinα, in cui α è l’angolo tra la corrente e il campo. Per stabilire il il verso della forza si utilizza la regola FBI con la mano sinistra.