Gli sbocchi lavorativi migliori senza laurea

Lavorare senza laurea: i migliori sbocchi lavorativi

Agente di commercio : sicuramente tra i mestieri che, anche se non richiede una laurea, da grandi possibilità di guadagno a patto che si sia disposti a prepararsi come si deve. In che cosa consiste questo lavoro? Si tratta di promuovere contratti di vendita tra un committente e i clienti in una determinata area geografica.

Wedding planner : se avete sempre sognato di organizzare matrimoni come in uno dei vostri programmi tv preferiti, sappiate che per fare il wedding planner non è necessaria nessuna laurea! Sotto a chi tocca, quindi!

Parrucchiere o estetista : per lavorare in questi ambiti occorre frequentare una scuola ed entrambi i mestieri danno la possibilità, una volta accumulata l’esperienza sufficiente, di mettersi in proprio. Guadagni e soddisfazioni garantite a chi sa avere pazienza e investire sul lungo termine.

Idraulico o artigiano elettrico: si tratta di mestieri che non richiedono la laurea e che saranno sempre spendibili nel mondo del lavoro considerato che c’è sempre bisogno di riparazioni o di costruire impianti nuovi nelle case. Se si riesce ad entrare in un buon giro il guadagno è molto elevato.

Ristorazione : per lavorare nella ristorazione e negli agriturismi serve tanta, tanta passione. Voglia di fare ed energia non possono mai mancare per arrivare fin sulla vetta del successo in questo ambito.

Comandante di nave : per intraprendere questa carriera è necessario solamente il diploma di istruzione di secondo grado con annesso un corso necessario per imparare tutte le specifiche della professione. Garantito ottimo stipendio.

Impresario di pompe funebri : al di là dei luoghi comuni e della scaramanzia, un impresario di pompe funebri guadagna davvero molto bene. Se fatto con serietà questo lavoro garantisce ottimi guadagni. Necessari sensibilità e tatto, nemmeno a dirlo.

Sviluppatore web : chi è fortunato ed è abile con l’informatica, al giorno d’oggi, non ha necessità di una laurea. In un mondo che va sempre più digitalizzandosi il lavoro in questo campo non manca di sicuro, il guadagno è sostanzioso e le soddisfazioni sono garantite.

Trader online: si tratta di lavorare da casa, volendo in pigiama e pantofole, acquistando dei titoli finanziari per poi rimetterli sul mercato in tempi brevissimi. Sono sufficienti un pc e una buona connessione internet dopo aver fatto un po’ di formazione per comprendere bene i meccanismi.



Il tempo delle decisioni è arrivato e quasi passato e tra coloro che hanno preso il diploma lo scorso agosto ci sono anche i ragazzi che hanno deciso di. La domanda in quel caso è una sola:? Vediamo insieme leper coloro che si sono fermati al diploma. Quali sono gli ingredienti per avere successo in questi ambiti? Innanzitutto tanta voglia di mettersi in gioco e di dimostrare il proprio valore al di là del titolo universitario. Risulta importante anche essere aperti alle nuove possibilità reinventandosi continuamente. Vediamo allora come lavorare senza laurea e programmare un brillante futuro davanti a sé.Vediamo i