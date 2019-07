Maturità 2019, cosa fare dopo? Guida completa e consigli utili post diploma

Estate dopo la maturità: un viaggio di maturità indimenticabile

Se stai leggendo questo articolo, probabilmente sei nel periodo post-diploma, in cui ti senti finalmente un po’ più rilassato ed appagato per aver finalmente ottenuto quello a cui aspiravi da parecchi anni. Eppure qualcosa ti tormenta ancora: cosa farai dopo la maturità ? Potremmo avere le risposte per te, questo breve periodo potrebbe essere utile per fare esperienze formative e per capire come vuoi investire il tuo futuro, portandoti anche a conoscerti meglio.Subito dopo gli esami, c'è bisogno di staccare un poco. Uncon i compagni di classe è un buon modo per divertirsi, ricaricarsi e creare ricordi indelebili.Che ilsia organizzato last minute il giorno dopo gli orali o che sia stato pianificato da settimane, l'importante è che sia uno di quei viaggi che si fanno una volta nella vita.Quali caratteristiche deve avere il viaggio di maturità perfetto?Non è poi così scontata come possibilità, bisogna però rendersi conto che dev’essere una scelta consapevole.Oggigiorno non è semplice riuscire a, visto che ormai è diventato complesso arrivare ad unoQuindi, le alternative in un primo momento sono due:Nel primo caso, si può provare a cercare subito lavoro (nel caso dei diplomati tecnici o professionali) o scegliere di frequentare un percorso professionalizzante che, in poco tempo, dia le competenze specifiche per intraprendere una professione.Chi sceglie invece un percorso più lungo,. L'importante, nella scelta, è di riuscire a conciliare le proprie passioni con le esigenze del mercato del lavoro, che si muove sempre di più verso le competenze digitali, dello sviluppo sostenibile, del marketing applicato ai social network, ma anche all'impiego di competenze umanistiche al servizio della persona o delle nuove frontiere dell'intelligenza artificiale.Per chi sceglie una facoltà ad accesso programmato (o in generale, a numero chiuso), deve ricordarsi di effettuare le procedure per iscriversi alle selezioni. Per i corsi ad accesso programmato nazionale (Medicina, Odontoiatria, Architettura, Veterinaria) è necessario iscriversi su universitaly.it dal 3 luglio al 25 luglio. Per tutti gli altri corsi, è necessario informarsi presso la sede scelta. Attenti a non bucare le scadenze!Guarda anche:E’ la giusta opzione per chi necessita qualcosa di più pratico. Ci sono parecchi tipi di corsi, hai la possibilità di scegliere quello che più ti appassiona o quello che più può aiutarti ad essere assunto per un impiego. Alcuni di questi possono durare pochi mesi, altri qualche anno., che hanno proprio questo obiettivo e sono una solida alternativa all'università. Ma sono tante le scuole che rilasciano certificazioni utili per il mondo del lavoro e riescono a preparare in maniera ottimale in questo senso: dalle scuole per diventare chef, alle accademie di moda e design, ai corsi per diventare sviluppatori o esperti di un determinato linguaggio informatico.Guarda anche:Trovare subito un impiego appena preso il diploma, in particolare per chi ha un diploma tecnico o professionale, ti aiuterebbe a comprendere come funziona la vita di un lavoratore. Hai modo di provare più occupazioni diverse. Questo ti aiuterebbe anche a capire come muoverti sul posto di lavoro e a come comportarti, oltre ad imparare un mestiere e fare esperienza fin da subito.In questi tempi, quasi in ogni mestiere è richiesta la conoscenza in modo fluente di una seconda lingua, spesso l’inglese. Ti potrebbe quindi tornare utile cercare di fare qualche esperienza fuori, all’estero, così da incrementare il tuo inglese o la lingua che ti interessa di più.Molti ragazzi scelgono di fare un corso di lingua all'estero dopo il diploma, o anche di iscriversi in un'università straniera o fare un'attività di lavoro, stage o tirocinio, utilissimi per fare i primi passi nel mondo del lavoro.Anche la possibilità di fare volontariato all'estero, potrebbe essere una opportunità. Ti porterebbe a crescere personalmente, a notare com’è la vita delle altre persone e quali sono le principali problematiche del nostro mondo. Potrebbe aiutarti a capire in quali campi ti piacerebbe impegnarti anche professionalmente e potrebbe comunque arricchire il tuo curriculum.