Orientamento universitario 2019/20: guida completa alla scelta dell’università

I tipi di test di ingresso all’Università 2019/20 prima dell’immatricolazione

• Test di ingresso a numero chiuso o programmato: è previsto per tutte quelle facoltà più selettive in entrata (come la facoltà di Medicina) che ogni anno hanno a disposizione un numero limitato di posti. Il mancato superamento del test di ingresso in questo caso preclude la possibilità di ammissione e quindi di immatricolazione;

• Test di ingresso ad accesso libero: la prova in questo caso non è vincolante per l’ammissione (come accade nella facoltà di Lettere) ma è comunque obbligatoria ‘di orientamento e autovalutazione’ per valutare il grado di conoscenze a cui sarà assegnato un punteggio. Se non si raggiunge la soglia minima di sufficienza (ad ogni bando di accesso è assegnato un punteggio di sufficienza diverso), si dovranno assolvere gli O.F.A (Obblighi Formativi Aggiuntivi): si tratta di una sorta di corsi di recupero senza il superamento dei quali però, non si potranno sostenere esami successivi a quelli del primo anno.



Immatricolazione 2019/20 all'università

Lauree di primo e secondo livello e magistrali a ciclo unico

• Corso di laurea di primo livello: è la cosiddetta ‘triennale’ che rappresenta il primo piccolo traguardo che permette l’acquisizione di conoscenze di base. I crediti formativi (CFU) che si totalizzano nel triennio sono 180 e, al termine degli esami, per conseguire il titolo di laurea si deve elaborare e discutere la tesi di laurea. Gli studenti a questo punto scelgono se proseguire e approfondire gli studi o spendere il titolo raggiunto nel mondo del lavoro.

• Corso di laurea di secondo livello: la magistrale permette l’accesso a conoscenze approfondite e specialistiche, e ha una durata di due anni in cui si devono conseguire 120 crediti formativi. Il titolo sarà conseguito dopo la discussione della tesi di laurea finale.

• Corso di laurea magistrale a ciclo unico: non segue la formula spezzata 3+2 mail percorso è invece continuo e ininterrotto, motivo per cui dura 5 o 6 anni (dipende dal corso di studi) come accade per Medicina, Architettura Giurisprudenza, ecc.



Cosa sono le classi di laurea

Cosa sono i crediti universitari (CFU)

• Laurea di primo livello (triennale): 180 CFU;

• Laurea di secondo livello (magistrale) 120 CFU;

• Laurea magistrale a ciclo unico: 300 CFU se è quinquennale, 360 CFU è dura 6 anni.



Come scegliere il corso di laurea giusto

Cosa voglio diventare da grande?

La classifica Censis delle Università migliori per l’anno 2019/20

• Mega università (con più di 40mila iscritti): Università di Bologna;

• Grandi atenei (da 20mila a 40mila iscritti): Università di Perugia;

• Atenei medi (da 10mila a 20mila iscritti): l’Università di Trento;

• Piccole università (fino a 10mila iscritti): l’Università di Camerino;

• Politecnici: Politecnico di Milano.



Settembre si avvicina e per molti studenti ancora incerti su quale università scegliere, questi sono giorni importanti poiché qualsiasi scelta faranno condizionerà inevitabilmente il proprio futuro.Il primo impatto con l’università spaventa sempre poiché la vita accademica è ben diversa da quella delle superiori in tutto, anche nel metodo di studio che diventa molto più autonomo, consapevole, approfondito e quindi adulto rispetto a quello di impronta strettamente scolastica.Il primo passo quindi per ambientarsi e abituarsi a questa nuova impostazione del percorso di studi è familiarizzare con i tempi e il funzionamento dei corsi universitari.Persi intendepresso la facoltà di ateneo scelta. Prima però di poter procedere con l’immatricolazione, in ogni facoltà è previsto unche può essere diLa tipologia del test di ingresso, la sua struttura e il tempo a disposizione per svolgerlo sonoche è facilmente reperibileprescelto nella sezione delle immatricolazioni e prove di ingresso al primo anno accademico.come accade per quello in Medicina e Chirurgia, Professioni Sanitarie, Veterinaria, Architettura, Odontoiatria e Scienze della Formazione.Guarda anche:Una volta superata la prova di ingresso è possibile procedere con l’rispettando la data di scadenza per poterla inoltrare; per effettuare l'iscrizione basterà infatti seguire lee pagare la relativa, ovvero la prima rata.Gli studenti che non sono in regola con i pagamenti non possono sostenere gli esami di profitto durante l’anno accademico. Se l’importo della tassa non viene pagato entro la data di scadenza, il ritardo comporterà un importo aggiuntivo come penale.Lenon sono uguali per tutti gli studenti e nemmeno fisse negli anni poiché variano in base al proprioche si dovrà dichiarare durante l’iscrizione attraverso i moduli per l’, necessari anche per richiedere eventuali borse di studio.I corsi universitari in Italia possono essere strutturati in un unico ciclo oppure suddivisi in due secondo la formula 3 + 2 (la triennale + la magistrale, facoltativa e quindi non obbligatoria):In ogni dipartimento universitario coesistonoognuna delle quali identifica un determinato corso di studio.e ognuna ha un, indipendentemente da quale università lo rilasci. Ad esempio la voce L-10 identifica la classe di laurea triennale in Lettere che racchiude diversi corsi che hanno lo stesso valore legale: ad un concorso pubblico o a qualsiasi selezione dove è richiesta una certa classe di laurea, tutti i titoli ottenuti nei corsi che ne fanno parte avranno lo stesso valore e permetteranno l’accesso alle prove.Guarda anche:Ad ogni esame è assegnatodello studente in termini di, di eventualie infine ovviamente anche dellasono quindi una sorta di; convenzionalmente ad 1 CFU sono associate 25 ore di studio da parte dello studente.. Quindi sia se si prende 18 (la sufficienza) sia se si raggiunge il 30 e lode (il massimo con lode), il credito rilasciato dall’esame sarà lo stesso.Anche seda raggiungere èUno degli elementi che deve guidare la scelta dell’università è sicuramente da una parte la voglia di studiare e dall’altraGli studenti che infatti vogliono specializzarsi in fretta per conseguire il titolo abilitante per poter svolgere subito la professione studiata, possono iscriversi allecome quelle in Professioni Sanitarie. Queste lauree sono per lo più di durata triennale o quadriennale e il titolo che rilasciano, poiché è abilitante alla professione, può essere speso subito nel mondo del lavoro.Lee anche quelle che rientrano nella formulasono scelte per lo più invece da chi ha possibilità e voglia di studiare e apprendere negli anni conoscenze sempre più approfondite. Ciò non toglie che una volta raggiunto il traguardo della triennale si possa comunque cercare un’occupazione con quel titolo.Un’ultima possibilità è offerta dagli, acronimo di, che rappresentanonecessarie pronte ad inserirsi ed operare subito nel mondo del lavoro.In questi istituti, alle lezioni e allo studio individuale si accompagna anche la frequenza ache occupanopreviste dagli insegnamenti e sono ovviamente inerenti alle materie trattate.La durata degli ITS è varia ed è compresa fra ilÈ questa forse la prima domanda che uno studente deve porsi uscendo dalle scuole superiori. La scelta dell’università è determinata dalin futuro e ovviamente dalle proprieÈ vero che esistono titoli di laurea che offrono maggiore possibilità di impiego una volta ottenuti, ma è vero anche che la scelta del proprio futuro non può essere il frutto di un’operazione di matematica o di statistica. Il rischio infatti di iscriversi a corsi di laurea ritenuti più ‘convenienti’ ma che non rispecchiano i propri gusti e attitudini personali, è quello non solo di fare molta fatica e quindi impiegare più tempo ed energia per concludere il percorso di studi, ma anche quello di raggiungere una media bassa di voto.Per questo la scelta migliore e più sensata è quella di non lasciarsi condizionare troppo dai pareri esterni poiché nessuno si conosce meglio di sé stesso.Come ogni anno, anche per l’anno 2019/20ha stilato una, distinguendo tutti, in ognuna delle quali primeggia un ateneo :Per gli studenti in cerca dell’eccellenza, consultare la classifica completa Censis reperibile online sul portale dell’istituto di ricerca, potrebbe essere utile per scegliere in quale Università iscriversi.