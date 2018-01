Le lauree che danno più lavoro: ecco quali sono

La ricerca di un lavoro, con una laurea in tasca, è certamente più facile. Il titolo accademico continua a rappresentare un valido investimento a lungo termine. A dirlo è il XIX Rapporto Almalaurea sulla Condizione occupazionale dei laureati. Tra gli oltre 75mila laureati magistrali biennali del 2011 coinvolti dall’indagine, a cinque anni dal conseguimento del titolo, il tasso di occupazione è dell’84%. In più, oltre la metà è assunta a tempo indeterminato (mentre il 20% è lavoratore autonomo). Smentiti, dunque, i critici che – soprattutto in questi anni di crisi – vedono negli studi universitari solo tempo perso a coltivare un sogno che difficilmente si avvererà. Fondamentale, però, è scegliere bene il percorso accademico da affrontare. Perché ci sono delle facoltà – o, meglio, delle aree disciplinari – che non solo danno maggiori opportunità lavorative ma offrono anche stipendi più alti.

Professioni sanitarie e Ingegneria: ecco le lauree che garantiscono un lavoro

Ingegneri e Operatori sanitari specializzati sono anche quelli che guadagnano di più

Il mercato ha ‘fame’ di gente specializzata nellee in. Il laureati di questi due settori, infatti, hanno tassi di assorbimento altissimi, ben superiori alla media:. Ma, in generale, è sempre meglio iscriversi nellee meno in quelle umanistiche. Lo dicono le statistiche. Non sono male, infatti, le chance lavorative per i dottori in discipline(89%), nel campo delle(88%), ine in(86%). Poco sotto la media, invece, troviamo gli ambiti disciplinari(tutti intorno all'82%). Decisamente più scarse (ben al di sotto della media generale) le performance dei gruppi(79%),(77%),(76%, per entrambi),(75%).Ma la bontà di una laurea non si valuta solo dalla rapidità con cui riesce a trovare un’occupazione. Bisogna considerare anche leche si celano dietro quel lavoro. Anche sotto questo punto di vista. A fronte di unaeuro netti mensili (sempre a cinque anni dalla laurea), lo stipendio deglie deglischizza in media, rispettivamente,. Un buon incentivo per valutare l’idea di iscriversi a questo tipo di percorsi universitari. Ma per quasi tutte le classi disciplinari la situazione finanziaria dei laureati rispecchia, grosso modo, la performance occupazionale. Così,, troviamo ancora una volta le(tutte con prospettive di guadagno superiori a 1.500 euro mensili). Mentre i laureati dei gruppi psicologico, letterario e insegnamento devono accontentarsi di circa 1.200 euro al mese.