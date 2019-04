Quando si sceglie l’università, in genere si pensa ad una tra le facoltà tradizionali che racchiudono macroaree come Lettere, Medicina, Ingegneria, Economia, Matematica, Fisica ecc.

In genere funziona così ovunque, o quasi…in alcuni Paesi del mondo esistono corsi di laurea davvero bizzarri che, nonostante l’inutilità apparente e anche l’immediata ilarità a cui rimandano, in realtà formano figure molto richieste nel mondo del lavoro.

È possibile rintracciare e iscriversi a queste 'novità accademiche' in università estere, per lo più americane…l’Italia per ora preferisce rimanere nel solco della tradizione!



Chi l’ha detto che il riso è solo sulla bocca degli stolti? L’non è certo dello stesso parere dato che nelha inauguratoGrande valore è infatti attribuito allae all’arte dello, dell’e dell’, tanto da dedicare a tale ‘materia’ un vero e proprio corso di laurea.L’, il passatempo più amato dagli italiani al mare nei momenti di relax da passare sotto l’ombrellone, ha assunto un carattere più serio quando l’ha deciso di eleggerla a oggetto di laurea. Nel 1974 abbiamo notizia di Will Shotrz, l’unico laureato in enigmatologia!Diverse università americane, tra cui la, l’e il, hanno adottato nei loro dipartimenti questo corso di laurea un po’ bizzarro ma che, a quanto pare, presenta insegnamenti su tecniche precise di trattamento dei corpi senza vita:Il manager del casinò è una figura professionale ormai pienamente inserita nell’ambito di competenza del gioco e l’ha istituito un vero e proprio corso di laurea per formare personale.Contrariamente a quanto si possa pensare, questo tipo di manager non ha poche responsabilità poiché si occupa diche ogni giorno circola in qualsiasi casinò e contestualmenteSe da una parte questo lavoro offre un grande vantaggio come quello del guadagno molto alto, dall’altra però richiede anche sacrifici poiché si lavora tanto, anche fino agli orari più impensabili dato che nei casinò non è prevista chiusura.Iloltre ad essere l’alimento base dell’uomo, presso l’è diventato anche oggetto di un corso di laurea dedicato allo studio delle, sulla, sull’In Francia, presso l’, esiste un corso di laurea per studiare il, in ogni componente da cui è formato: dalle corsie ai birilli!Insomma attraverso questa laurea si possono apprendere i ‘segreti’ della perfetta gestione di un bowling anche dal punto di vista delPer gli amanti della natura e in particolar modo della flora, l’offerta formativa dell’offre un corso di laurea indove si possono apprendere tutti i segreti dei fiori, lee l’Gli animalisti e i vegetariani potrebbero risentirsi con l’che hanno eletto a materia di studio, e di laurea,In questo corso di laurea si insegna l’influsso deglisula catena alimentare, l’uso deie iOrmai il, una volta apprezzatissimo dai bambini, è stato eletto a forma d’arte tanto che l’ha istituito un vero e proprio corso di laurea incentrato sullePer tutti coloro che amano l’adrenalina e gli sport all’aria aperta, il connubio perfetto lo ha consacrato iloffrendo un corso di laurea per formare, ecc.Il corso di laurea offerto dallaconsacra, anche se non si tratta di una vera e propria pet teraphy.Ciò che si propone di insegnare attraverso la pratica e il contatto diretto, èda sfruttare poi in campo professionale in tutti quei lavori che implicano un rapporto diretto con questo animale.