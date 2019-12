"Maturità 2020, tema attualità tipologia C: guida alla traccia prima prova"

Tipologia C: struttura della prima prova 2020

Tipologia C di prima prova: come impostare la scaletta

Leggere la consegna: questa prima parte, troppo spesso sottovalutata, è invece di importanza fondamentale. Infatti prima di poter iniziare a scrivere qualsiasi cosa, sii certo di aver capito quanto richiesto dalla traccia . Quindi è bene leggere la consegna più volte , magari evidenziando le parti che trovi importanti.

questa prima parte, troppo spesso sottovalutata, Infatti prima di poter iniziare a scrivere qualsiasi cosa, . Quindi è bene leggere la consegna , magari evidenziando le parti che trovi importanti. Ordinare le idee: dopo aver letto la traccia, probabilmente inizieranno ad arrivarti in mente tantissime idee: è bene organizzarle per poterle sfruttare tutte quante al meglio . E qui inizierai a redigere la vera scaletta del tuo tema. Ecco tutti i punti di cui deve essere composta.

dopo aver letto la traccia, probabilmente inizieranno ad arrivarti in mente tantissime idee: . E qui inizierai a redigere del tuo tema. Ecco tutti i punti di cui deve essere composta. Introduzione: questa prima parte deve essere breve e concisa , deve poter esprimere sinteticamente le tue intenzioni sul tema che andrai a scrivere. Quindi dovrai passare in rassegna l’argomento che tratterai e le varie tesi che poi approfondirai nelle righe seguenti.

questa prima parte deve essere , deve poter esprimere sinteticamente sul tema che andrai a scrivere. Quindi dovrai passare in rassegna l’argomento che tratterai e le varie tesi che poi approfondirai nelle righe seguenti. Svolgimento: la parte centrale del tuo elaborato, dove dovrai esporre le varie tesi che intendi analizzare e volendo anche le antitesi , per rendere così il discorso più interessante, fluido e coerente. Ricorda di rispondere in modo esaustivo alla traccia e di sviluppare al meglio l’argomento di attualità che hai scelto di prendere in analisi. Solo dopo protrai creare collegamenti o allargare il punto di vista su temi non troppo distanti da quello che stai trattando. Cerca in questa parte del tuo discorso di essere oggettivo , per esporre al meglio le varie tesi proposte.

la parte centrale del tuo elaborato, dove dovrai che intendi analizzare e volendo anche le , per rendere così il discorso più interessante, fluido e coerente. Ricorda di e di sviluppare al meglio l’argomento di attualità che hai scelto di prendere in analisi. Solo dopo protrai creare collegamenti o allargare il punto di vista su temi non troppo distanti da quello che stai trattando. Cerca in questa parte del tuo discorso di essere , per esporre al meglio le varie tesi proposte. Conclusione: l’ultima parte è essenziale per tirare le fila di quanto affermato in precedenza. Qui potrai anche azzardare una riflessione personale, palesando le tue idee sulle tesi precedentemente esposte, per dare una lettura precisa del fenomeno preso in esame.

Tipologia C, tema di attualità: svolgimento

Lasi sta concretizzando sempre più, e con lei tutti i cambiamenti che troveranno i maturandi sui banchi. La prima prova sembra non aver subito sostanziali cambiamenti rispetto alla scorsa maturità , se non per la presenza obbligatoria di una traccia storica all'interno del testo argomentativo (Tipologia B).Per ciò che riguarda inveceanche nella maturità 2020 le tracce si riconfermano due, così se stai pensando di prendere in considerazione lo svolgimento di una di esse, ma non sei sicuro di come dovranno essere affrontate o hai bisogno di un ripasso, continua a leggere e troverai tutte le informazioni necessarie.Quindi ora vediamo insiemeGuarda anche:La tipologia C di questa maturità 2020 prevede, come lo scorso anno, la presenza di ben. La traccia dovrà essere impostata seguendoe le diverse posizioni presenti su quell'argomento,dello studente, nella quale si dovrà. Il tema dovrà contenere il titolo e lo svolgimento potrà essere scandito in diversi, l'ultimo dei quali dovrà contenerea completamento dell’argomento trattato.La prima cosa fondamentale da fare prima di iniziare a scrivere qualsiasi elaborato, che quindi rimane valida anche quando dovrai affrontare la traccia del tema di attualità in Prima Prova, è quella dida seguire. Di seguito troverai tutti i passaggi da svolgere per poter redigere la traccia della tipologia C.Se hai ancora dei dubbi su come va svolto il tema di attualità nella prima prova di maturità 2020, ecco deglidi tracce della tipologia C, tratti dalle simulazioni e dalla prima prova ufficiale della scorsa maturità svolte dai nostri tutor.