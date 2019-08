Maturità 2020: date e calendario delle prove Esame di Stato

Maturità 2020 prima e seconda prova: calendario e date

Prima prova maturità 2020: 17 giugno 2020

Seconda prova maturità 2020: 18 giugno 2020

Prove Maturità 2020: cosa sapere

L'esame si compone di due prove scritte e una prova orale ;

; La prima prova è composta da tre tipologie di traccia: analisi del testo (2); testo argomentativo (3); tema di attualità (2);

La seconda prova può essere multidisciplinare;

La prova orale inizia con il meccanismo delle buste, continua con la relazione sui percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ex alternanza), e le domande su Cittadinanza e Costituzione;

I crediti per l’ammissione all’esame sono un massimo di 40;

Maturità 2020 Invalsi: date e novità

NON in aggiunta alle altre prove previste a giugno 2020

Questionario di italiano

Test di matematica

Prova di inglese

Maturità 2020 e alternanza scuola lavoro

Prima prova Maturità 2020: data e tracce

tipologia A (due tracce) - analisi del testo. Per l'analisi del testo gli autori saranno due, appartenenti a epoche storiche differenti, uno di prosa e uno di poesia. Questo per coprire ambiti cronologici, generi e forme testuali diversi. Potranno essere proposti testi letterari dall'Unità d'Italia a oggi.

tipologia B (tre tracce) - analisi e produzione di un testo argomentativo. L'analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B) proporrà ai maturandi un singolo testo compiuto o un estratto da un testo più ampio, chiedendone l'interpretazione seguita da una riflessione dello studente.

tipologia C (due tracce) - riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. La tipologia C, il 'vero e proprio' tema, proporrà problematiche vicine all'orizzonte delle esperienze di studentesse e studenti e potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio che fornisca ulteriori spunti di riflessione.

Seconda prova maturità 2020: data e tracce

Maturità 2020, colloquio orale: calendario, data e struttura

Maturità 2020: voto, ammissione e crediti scolastici

una sola insufficienza

non ammissione

Lasicuramente preoccupa già gli studenti che frequentano il quinto anno di scuola superiore. IL MIUR, il 20 agosto 2019, ha pubblicato le date ufficiali delle prove d'esame.In questo modo, tutti i maturandi possono essere al corrente degligià dai primi giorni dell'anno scolastico.Skuola.net vi riporta tutto quello che c'è da sapere sulIl Miur ha fissato le prove d'esame nel: nessuna novità quindi per quest'anno. Anche la maturità 2020 comincerà con ladi. E sono stati scelti, come gli altri anni, i giorni intorno alla metà di giugno.La riforma che ha introdotto il Miur dal 2019 ha cambiato l’esame di Stato. Riassumiamo le caratteristiche del nuovo esame di maturità In quinta superiore i maturandi dovranno partecipare al, ma non sappiamo ancora se questo sarà requisito di ammissione agli esami o se, come nel 2019, non avrà un ruolo per l'ammissione. La prova Invalsi si svolgerà nel corso dell’anno scolastico, in primavera,. Il. Il punteggio ottenuto verrà comunque riportato nella documentazione allegata al diploma.Il test invalsi per la maturità 2020 sarà così strutturato:La prova si svolgerà col metodo. La prova diè stata introdotta per verificare le abilità di comprensione e utilizzo della lingua da parte dei giovani in uscita dalle scuole superiori italiane. La linea guida per le valutazioni avrà come riferimento ilNon sappiamo ancora se aver partecipato ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro) sarà requisito di ammissione agli esami o se, come nel 2019, non avrà un ruolo per l'ammissione. Tuttavia, è previsto che in sede di esame orale laCome detto, la prima prova è fissata per il 17 giugno 2020 alle 8:30.Vediamo più approfonditamente leLariguarderà una o più discipline caratterizzanti i percorsi di studio.Saranno previste, secondo la nuova normativa vigente, griglie nazionali di valutazione che saranno fornite alle commissioni per una correzione più omogenea ed equa. Le griglie ci saranno anche per la correzione della prova di italiano.. In questo caso, la traccia proporrà elementi di tutte le materie scelte.Ultima prova della maturità 2020 sarà ilSi svolgerà dopo l'affissione dei quadri delle prove scritte, con. Nel preparare, i commissari di maturità partiranno dall'estrazione della classe e della lettera dell'alfabeto (solitamente durante la prima prova) che indicherà chi inizierà per primo i colloqui.L'esame orale di maturità sarà volto a valutare le competenze raggiunte dai singoli studenti, che potranno testare le loro conoscenze a partire dalla documentazione proposta dalla commissione attraverso il sorteggio di una tra tre "buste" proposte.Dopo il percorso multidisciplinare a partire dalla busta, la commissione chiederà una relazione sull'alternanza scuola lavoro e porrà alcune domande sulle attività svolte per Cittadinanza e Costituzione. L'orale si conclude con la correzione e il commento delle prove scritte.Come detto, non è ancora certo il ruolo della prova invalsi e dell'alternanza scuola lavoro per l'ammissione. Se tutto dovesse rimanere come nel 2019, queste non avranno peso sull'ammissione.Inoltre, sarà possibile essere ammessi anche con, che il Consiglio di Classe può decidere di portare a 6 in sede di scrutinio, con ripercussioni tuttavia sul credito assegnato. In pratica, decidono i prof. Questo non vale se l'unica insufficienza è in condotta: in questo caso laè automatica.Riguardo al, il rendimento scolastico nel suo complesso avrà un grande peso: iottenibili nel triennio saranno ben 40.Per ciascuna prova il punteggio massimo diventerà, per un punteggio massimo finale di 100 e lode.