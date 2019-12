Simulazioni maturità 2020, quando si faranno?

Simulazioni Maturità 2020: le novità

Simulazioni maturità 2020, possibili date

Ormai sappiamo bene che lapresenterà alcune novità quest’anno.Nella Prima Prova, una delle tracce di tipologia B dovrà riguardare necessariamente la storia. Inoltre i test Invalsi e l’alternanza scuola-lavoro tornano a essere requisiti d’ammissione all’ esame di Stato . Se tutto questo non bastasse, sono anche state abolite le famose buste, ma non è ancora chiaro come inizierà il colloquio: di sicuro non tornerà la tesina.Ma il momento in cui davveroinizierà a definirsi sarà nel momento in cui saranno scelte e pubblicate dal Miur le materie di seconda prova. Lo scorso anno sono state scelte due materie per molti indirizzi, con Italiano esterno. Quest'anno, il commissario esterno potrebbe essere assegnato invece alla seconda prova. Il ministro deciderà di scegliere, anche per, una traccia mista?E sceglierà di permettere agli studenti di esercitarsi con? E quando saranno pubblicate?Guarda anche:Il Miur non ha mai dato conferma, né escluso, la possibilità di nuove simulazioni. “Se le proporremo saranno per accompagnare gli studenti nella preparazione per la seconda prova" - avrebbe affermato il ministro. "In questo caso, il calendario sarà definito subito dopo la comunicazione delle materie del secondo scritto”.Secondo le parole di Fioramonti, quindi, si tratterebbe in caso di(escludendo quindi lo scritto di Italiano), le cui date potrebbero essere annunciate con le materie d'esame. Se tutto si svolgerà come l'anno scorso, gli appuntamenti sarebbero due, uno a febbraio e uno ad aprile. Ovviamente sono solo ipotesi: per saperne di più, dovremo aspettare l'annuncio delle materie che avviene ogni anno entro il 31 gennaio.