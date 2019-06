Soluzione tema attualità su mafia e Dalla Chiesa: prima prova Maturità 2019 tipologia C

Prima prova Maturità 2019 tipologia C, tema di attualità 1 svolto soluzione

Ecco qualche consiglio per svolgere il tema secondo la, quella propria del, di carattere espositivo-argomentativo.Prima di tutto scegliete bene quale fra le due tracce proposte di tipologia C vi piace di più per argomentarlo con le vostre riflessioni. Poiché in questa tipologia il testo offerto è molto breve, rileggeteli più volte in modo da poterne scegliere uno con maggiore sicurezza. Dopo aver deciso su quale concentrare la vostra attenzione, sottolineate qualche parola chiave in modo da fissare bene i concetti su cui nello svolgimento focalizzerete le vostre riflessioni.Prima di iniziare a scrivere il corpo vero e proprio del testo, buttate giù una scaletta con l'ordine degli argomenti da affrontare in modo da collegarli tutti in un discorso unico ed omogeneo.A questo punto, ora che avete chiaro come procedere e quali temi affrontare, scegliete un titolo iniziale di apertura che alla fine del lavoro potrete comunque perfezionare o cambiare con uno più appropriato. Potrete poi aggiungere nello svolgimento del tema altri titoletti che si configurano comeche ne scandiscono la suddivisione.Nei contenuti accanto alle vostre considerazioni anche personali, potete spaziare anche attingendo dalla vostre conoscenze e letture personali.Ricordate che la forma dell'italiano scritto è sempre fondamentale e per creare un discorso fluido e organico è necessaria una coerenza di insieme e una logica consequenziale nella successione dei paragrafi e nello sviluppo complessivo del lavoro.È questa la traccia che si avvicina quindi a tutti quei temi che scuotono maggiormente la nostra società contemporanea come l'immigrazione e la disoccupazione; ciò non esclude affatto la possibilità di altri tipi di tematiche pur sempre attuali ma più introspettive e riflessive come ad esempio la percezione di sé e degli altri, la libertà, il rapporto con la diversità ecc.Le riforme apportate all' Esame di Stato hanno apportato sostanziali cambiamenti all'assetto delle tracce, a cui gli studenti sono stati abituati grazie alle precedenti simulazioni svolte nel corso dell'anno scolastico, sebbene il tempo massimo previsto per lo svolgimento è rimasto fisso aL'era del tema storico, del saggio breve e dell'articolo di giornale è finita per lasciare il posto a bensuddivise in