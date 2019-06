Guida facile alla nuova maturità 2019 per maturandi in ansia

L’ammissione all’esame di Stato 2019: come funziona?

Il voto finale di tutte le materie deve essere obbligatoriamente uguale o superiore al 6 (anche se secondo il DL 13 aprile 2017, n162, "nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo").

Il voto di condotta non deve essere inferiore al 6.

Le assenze non devono superare un quarto del monte ore annuale.

Come cambia il punteggio della Maturità 2019

Prima Prova: 20 punti.

Seconda Prova: 20 punti.

Colloquio Orale: 20 punti.

Crediti scolastici degli ultimi tre anni: 40 punti.

Prima Prova 2019: cosa cambia?

Tipologia A: questa tipologia è la classica analisi del testo. Quest’anno il Miur proporrà due brani di prosa o poesia di autori in attività dall’Unità d’Italia fino ai giorni nostri. Il maturando dovrà scegliere uno dei due brani, analizzarlo e rispondere alle domande inerenti al testo scelto.

Tipologia B: la tipologia del testo argomentativo. Quest’anno questa tipologia vedrà tre tracce tra cui il maturando potrà scegliere quale affrontare. Le tracce possono trattare di argomenti di ambito artistico, letterario, filosofico, storico, economico, sociale, tecnologico, scientifico, e ogni traccia avrà allegato un documento che il maturando potrà usare per avvalorare le tesi trattate all’interno del testo argomentativo.

Tipologia C: il tema. Quest’anno il Miur fornirà due tracce di temi di ordine generale, prestando particolare attenzione agli argomenti di attualità e alle tematiche vicine al mondo dei giovani.

Seconda Prova 2019: come funziona?

Come cambia il Colloquio Orale 2019

