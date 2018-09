Come funziona la Maturità 2019: domande e risposte

Questa è la domanda che molti si pongono quando l' esame di maturità si avvicina, ma molti hanno ancora dei dubbi sulle modalità di svolgimento dell'esame, vista la riforma della maturità 2019: per esempio, i commissari esterni restano? L'Invalsi è obbligatorio? Chi viene ammesso all'esame di maturità? A queste e altre domande frequenti risponderemo in diretta per spiegarvi. Per la Maturità 2019 infatti ci saranno cambiamenti importanti, con l'attuazione della riforma dell' esame di Stato





La nuova maturità: come funziona la Maturità 2019

Maturità 2019: l'ammissione

Alternanza scuola lavoro e prova Invalsi di quinta NON saranno requisiti per l'ammissione alla maturità, la norma è stata rinviata all'anno successivo, ma il ministro ha già annunciato che potrebbero esserci ulteriori cambiamenti sui due progetti. Per essere ammessi bisogna aver ottenuto almeno 6 in tutte le materie, condotta compresa, con la possibilità di una sola insufficienza, che il consiglio di classe può scegliere di portare alla sufficienza: l'ammissione con una insufficienza porta all'assegnazione di una penalità sul credito scolastico.

Come funzionano le prove Invalsi di quinta superiore?

La Prova Invalsi verterà su italiano, matematica e inglese. Si svolgerà in un periodo diverso dall'esame, per la maturità 2019 NON costituirà un requisito per l'ammissione all'esame e NON avrà un peso nel voto finale: l'esito sarà riportato allegato insieme al diploma.

L'alternanza scuola lavoro è obbligatoria per la Maturità 2019?

Ad oggi è obbligatorio svolgere almeno i 3/4 del monte ore di alternanza per l'indirizzo, ma per la maturità 2019 NON sarà necessario per essere ammessi all'esame. Il dibattito sull'alternanza scuola lavoro è in corso e il nuovo ministro dell'Istruzione ha dichiarato di star lavorando a una revisione delle linee guida. Su questo aspetto, quindi, aspettiamo novità dal Miur.

E’ vero che si può fare la maturità anche in quarto?

Riguardo a questo, il Miur non ha indicato cambiamenti per la maturità 2019. Se tutto rimarrà come gli scorsi anni, gli studenti che alla fine del quarto anno ottengono una votazione superiore a otto in ciascuna disciplina, possono svolgere l'esame di maturità già alla fine del quarto. Devono però aver riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, condotta inclusa. Aspettiamo ulteriori chiarimenti dal Miur per conferma.

Maturità 2019, come funzionano le prove d'esame

Sì, la terza prova non è più parte dell'esame. Le prove scritte saranno solamente 2, una di Italiano e una che verterà sulla materia di indirizzo.

Quali sono le prove del nuovo esame di Maturità 2019?

Se l'abolizione della terza prova è quella più eclatante, sono previste novità anche per le altre prove d'esame.

Prima prova Maturità Le tipologie dell'analisi del testo e del saggio breve potrebbero perdere il peso che hanno avuto fino ad ora. Sui primi testi in circolazione, infatti, si legge che la prova d’Italiano consisterà nella redazione di un testo di tipo argomentativo riguardante temi di ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. Sì, avete sentito bene: ci sarà anche Filosofia in prima prova. Anche se si punterà in particolare sulla produzione di un testo argomentativo, si introduce la possibilità di strutturare la prova in più parti, al fine di consentire la verifica, in particolare, della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, e la riflessione critica.

Seconda prova maturità Le sorprese riguardano anche la seconda prova. Potrà essere in forma scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica ed avrà per oggetto una o più discipline, differenti a seconda dell’indirizzo. La cosa nuova, quindi, è che le tracce possono essere multidisciplinari.

Ecco però una novità: negli istituti professionali, una parte della seconda prova potrebbe essere predisposta dalla commissione, tenendo conto delle specificità di questo tipo di scuola.