Tracce di prima prova maturità 2019: analisi del testo, tutto su Quasimodo

Traccia maturità 2019, opere di Salvatore Quasimodo

L’autore siciliano, infatti, è un affezionato della prima prova maturità.inserita nella raccolta Ed è subito sera.Ma se i responsabili del Miur che dovranno elaborare le tracce prima prova maturità 2019 dovessero ripetersi e proporre di nuovo Quasimodo vi sentite preparati ad affrontarlo? Noi vi diamo qualche suggerimento: innanzitutto sulla vita dell’autore, per circoscrivere il periodo storico in cui visse e aiutarvi così a capire la sua poetica. Ma soprattutto vi indicheremo le opere di Salvatore Quasimodo, sia quelle principali che quelle minori. È più facile che nella traccia prima prova Maturità 2019 , se dovesse uscire proprio lui, la poesia venga scelta tra quelle meno famose.Guarda anche:Salvatore Quasimodo è uno dei più importanti poeti del primo Novecento. Nato a Ragusa nel 1901, è stato un, corrente poetica che elimina i canoni classici e i nessi logici tipici della poesia ottocentesca. Componimenti che, apparentemente, non hanno significato ma che invece celano una profondità che il lettore deve individuare, tra pause e interruzioni improvvise dei versi.: sono tutti temi molto cari a Quasimodo, che spesso li ripropone nelle sue poesie. Ha vinto il premio Nobel per la letteratura nel 1959. Nel caso dovesse uscire alla maturità 2016 , quindi, non sarà un compito facilissimo analizzare un testo di Quasimodo. Conoscendo però le sue opere potreste perlomeno andare a sostenere la prima prova maturità 2016 sapendo già quello che vi aspetta.Le poesie di Salvatore Quasimodo sono, in genere, molto brevi. Ma, al tempo stesso, sono ricchissime di spunti storico-letterari da analizzare. Tra le raccolte più famose ci sono sicuramente Ed è subito sera, La vita non è sogno, Acque e terre, Giorno dopo giorno. Ma, attenzione, perché Quasimodo è stato anche uno dei principali traduttori di classici antichi; per questo, in alcune sue opere, ci sono molti riferimenti alla cultura greca. E per conoscere tutte le altre opere e gli aspetti più importanti della sua vita e della sua poetica, visitate la sezione a lui dedicata: Salvatore Quasimodo