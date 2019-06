Analisi del testo prima prova maturità 2019: tracce, autori e guida

Analisi del testo: cos’è e la traccia

Analisi del testo prima prova maturità 2019: la traccia

Gli autori dell’analisi del testo prima prova maturità 2019

Analisi del testo prima prova maturità 2019: guida per lo svolgimento



Conosco davvero l’autore? Fare l’analisi del testo senza avere una buona conoscenza dell’autore è a tuo rischio e pericolo . Non conoscere bene le opere dell’autore e il periodo in cui è vissuto e ha scritto sarà qualcosa che si noterà subito durante la correzione delle domande.

Bastaquel tanto che basta per rispondere alle domande su dove collocarlo a livello di periodo storico e rispetto agli altri autori. Questa tipologia presuppone però una conoscenza imprescindibile non solo dell'autore e della sua poetica ma anche dello sfondo storico e letterario in cui si colloca. Se dunque ci si accorge che non si ricordano molti concetti in merito, è meglio optare per un'altra tipologia!Da quest'anno non sarà più un mistero sapere la scelta del MIUR sulla tipologia di testo:Grazie alla presenza di ben due tracce di analisi del teso, sarà proposto sia un testo di poesia che di prosa.In cosa consiste l’analisi del testo? Il 19 giugno i maturandi si troveranno di fronte ad un brano e ad una poesia di un autore italiano tra fine '800 e '900. Lo scopo della tipologia A della prima prova è essenzialmente:Ma che tipo di prova ti troverai davanti se sceglierai l'analisi del testo nel primo giorno di maturità 2019? Ilsulla prima prova dell’ Esame di Stato specifica che la tipologia A dei temi prevede: “analisi e commento, anche arricchito da note personali, di un testo letterario, in prosa o in poesia, corredato da indicazioni che orientino nella comprensione, nella interpretazione di insieme del passo e nella sua contestualizzazione”.In parole povere? Nella traccia viene proposto un brano di uno degli scrittori studiati nel programma del quinto anno di superiori. Oltre al testo, la taccia fornisce qualcheo sul componimento stesso. Per svolgere la prova dovrai fronteggiare due parti in cui è divisa la traccia: nella prima dovrai rispondere ache analizzano contenuti o scelte stilistiche con cui il testo è costruito; nella seconda parte invece dovrai seguire l'indicazione della traccia eche sappia collegare l'opera tra le altre dello stesso autore o anche di altri autori, tenendo sempre presente lo sondo storico e il contesto letterario in cui si inscrive.Guarda anche:Ogni anno puntualmente inizia lae il relativo brano che verranno scelti dal MIUR.L’autore vienetra fine '800 e '900, e comunque affrontati nel programma di quinta superiore: Pascoli, Verga, Manzoni, Leopardi, Carducci, D’Annunzio, Montale, Svevo sono solo alcuni dei classici che ci si aspetta di solito alla maturità. Però, anche stavolta, non è legge ma soltanto una regola. E alla regola ci sono le. Nele nelsono stati scelti autori contemporanei, rispettivamenteEcco una: Primo– brano di prosaLa ricerca delle radici: Giuseppe– poesia Lucca: Eugenio– brano di prosa Ammazzare il tempo: Claudio– brano di prosa L’infinito viaggiare: Salvatore– poesia Ride la gazza nera sugli aranci, ed è subito sera: Italo– brano di prosa Il sentiero dei nidi di ragno: Umberto– brano di prosa Su alcune funzioni della letteratura: Giorgio- poesia ode alla natura in Versicoli quasi ecologici: Giorgio-brano tratto da 'Il giardino dei Finzi-ContiniNoi di Skuola.net abbiamo provato a selezionare una serie di anniversari e tematiche papabili per la prima prova maturità 2019 . Avremo ragione? Aspettiamo la maturità 2019 per conferme!Ma veniamo al sodo.La cosa fondamentale sarà, innanzitutto,. Leggilo per intero e leggi le relative domande. Se pensi di conoscere a fondo l’autore del brano, di saper fare i collegamenti necessari con altre opere e altri autori e di saperlo collocare, allora l’analisi del testo è la tipologia di prima prova adatta a te.Ma scendiamo nello specifico. Ecco quali domande devi porti per capire se davvero l’analisi del testo è la tipologia giusta per te:Una volta deciso che vuoi affrontare l’analisi del testo come prima prova comincia. Suddividilo in maniera equilibrata per capire quanto tempo impiegare per ognuna delle tre parti della consegna. A questo punto devie sarai pronto per partire.Per quanto riguarda la, potrebbe essere richiesta nella prima domanda la parafrasi o il riassunto. Nel caso in cui dovessi parafrasarlo, riscrivi il testo con parole più semplici e attuali rispetto a quelle utilizzate dall’autore. Questo servirà per far capire alla commissione che siete in grado di. Nel caso delladovrai invece fare quasi sicuramente une dimostrare di aver, le informazioni principali, la totalità dell’argomento, chi sono i personaggi principali e le loro azioni.Una volta riassunto il testo toccherà alle successive. La. Rispondi in maniera diretta alle domande fatte e non divagare inserendo informazioni non richieste. Non argomentare le domande con la tua interpretazione (che invece potrai inserire nella seconda parte) ma imitati a rispondere solo l'essenziale.La parte finale è quella dell’. Per prima cosa. Di cosa devi parlare? Cosa va approfondito? Ti vengono chiesti riferimenti ad altri autori? Devi fare collegamenti? Una volta capito bene cosa ti è stato richiesto sottolinea nel testo i passaggi chiave di cui devi parlare. Pensaci su e poi comincia a scrivere. Non dimenticare di utilizzare une ditra le altre produzioni dell’autore, o di fare un confronto anche con altri autori, magari a lui coevi.Non devono mancare nemmenoe alla sua poetica. Se hai una tua opinione e ti viene richiesta, esponila rafforzandola con riferimenti alle caratteristiche stilistiche e formali che sei riuscito a trovare.Finita la prova per intero prenditie poi passa alla. Rileggi attentamente per vedere se hai commesso qualche errore e se hai dimenticato di sviluppare qualche parte della consegna. Fatto ciò puoi cominciare a. Rileggi un’ultima volta per. Fatto ciò sei pronto per consegnare!Ilaria Roncone