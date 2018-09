Maturità 2019 Prima Prova: temi, autori, novità del nuovo esame

La scuola è iniziata da pochi giorni e con essa, per gli studenti del quinto anno, è arrivata l’ansia della tanto temuta Maturità 2019. Ad agitare i ragazzi, oltre all’esame in sé, sono soprattutto le novità annunciate che riguardano in particolare la prima prova, quella di italiano, uguale per tutti gli indirizzi scolastici. Non sei a conoscenza di questi cambiamenti? Tranquillo, ci pensiamo noi di Skuola.net ad aggiornarti! Scopri di cosa si tratta!

Tutte le date e calendario della Maturità 2019 del MIUR >>

Prima prova Maturità 2019: più autori per l’analisi del testo

La prima novità riguarda l’Il Miur, infatti, sarebbe intenzionato adper la tipologia A della prima prova. Cosa significa? Che oltre a scrittori del ‘900, potresti trovarti di fronte anche autori della seconda metà dell’800. Lo scorso aprile infatti Luca Serianni, stimato linguista a capo della commissione che ha riformulato gli esami di terza media e della maturità, ha tenuto ad accentuare il fatto che “si deve partire dall’Unità d’Italia, non concentrarsi sul Novecento”. Si hai capito proprio bene! Ti conviene quindi studiare bene la letteratura italiana del quinto anno e stare molto attento alle spiegazioni della tua prof!

Prima prova Maturità 2019: Saggio Breve, diminuiscono i documenti

Prima prova Maturità 2019: aumenta il voto massimo

Altri cambiamenti potrebbero riguardare ilcertamente la tipologia che ogni anno la maggior parte dei maturandi predilige nello svolgimento della prima prova. Il motivo? Oltre agli argomenti, di solito più fattibili rispetto a quelli scelti per il tema storico e quello di ordine generale, laE proprio su questi, considerati una manna dal cielo dai maturandi, saranno oggetto di novità. Pare infatti cheQueste prime novità non ti sono piaciute? Magari questa potrebbe farti spuntare il sorriso. Se fino allo scorso anno, infatti, ilche si poteva ottenere per lo scritto di italiano era di 15, dalla Maturità 2019 le cose cambiano:Con l'abolizione della terza prova , le prove d'esame diventano tre (prima, seconda e orale) da 20 punti massimi l'una. Con i 40 punti di credito dal triennio (anche questi aumentati rispetto agli anni scorsi) si arriva a 100.

Prima prova Maturità 2019: la data e il tempo

Oltre a queste novità, è bene che tu sappia quando dovrai presentarti a sostenere la prima prova dellaIl Miur ha già annunciato la data,Per quanto riguarda laè rimasta invariata, ovveroAvrai quindi tutto il tempo a disposizione per scegliere la traccia che ti piace di più tra quelle proposte e svolgerla al meglio!