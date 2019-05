Prima prova maturità 2019: tracce su Giuseppe Ungaretti, come prepararsi

Tracce prima prova maturità 2019: impazza il toto tracce e per molti di voi stanno diventando una vera e propria ossessione. Tanto da azzardare ipotesi e nomi da inserire fra le possibili tracce maturità. Se Pirandello è in pole position insieme a Svevo e Montale, tra i papabili nomi che il Miur potrebbe inserire tra le tracce maturità 2019, li segue a ruota il poeta Giuseppe Ungaretti. Il motivo? Non sarebbe la prima volta che l'autore appare tra le tracce prima prova maturità , configurandosi come un vero affezionatissimo all'esame di maturità. Per chi non lo sapesse, vi forniamo un piccolo ripasso su questo poeta così importante. Nasce ad Alessandria d'Egitto nel 1988 e muore a Milano nel 1970, una data non così lontana a pensarci bene. La sua vita fu profondamente segnata dalla partecipazione al primo conflitto mondiale, che raccontò nelle sue poesie con immagini terribili sulla morte e il male che trovò in trincea. La raccolta di poesie "Allegria di naufragi" segnò un momento importantissimo per la letteratura italiana: Ungaretti infatti coniuga il simbolismo (che si stava affermando in Francia con Apollinaire) con la terribile esperienza della guerra in trincea. Il poeta è già uscito alla maturità nel 2011, con la poesia "Lucca", e nel 2006 con la poesia "L'isola". Ecco perchè Skuola.net ha deciso di darvi una mano linkandovi di seguito tutte le risorse che vi aiuteranno a prepararvi alle tracce maturità 2019 qualora in queste esca Ungaretti.

