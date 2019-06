Prima prova maturità, tutto sulle tracce del 2019

Prima prova maturità 2019: tracce analisi del testo

Inaspettate o molto attese? Facili o difficili? Belle o brutte? I ragazzi stanno per svolgere la, il famoso tema uguale per tutti gli indirizzi scolastici, e leche ilha scelto potrebbero risultare inaspettate per molti ma intuibili per altri. L’opinione dei maturandi la sapremo solo una volta finita la prima prova, che comincia questa mattinacon il suono della campanella e la consegna dei plichi e che va avanti fino alle 14.30, quando ogni maturando dovrà aver terminato e consegnato la prova ai docenti. Facciamo un breve recap rispetto a quelle che sono ledi quest’anno, l’anno della nuova maturità 2019 , e vediamo leL’è cambiata rispetto allo scorso anno. La, infatti, dà la possibilità ai maturandi di scegliere tra due autori, non più uno solo. Si può trattare di un brano di poesia o di uno uno di prosa e gli scrittori di questi brani possono essere tutti gli autori italiani a partire dall’Unità d’Italia fino ai giorni nostri.Lada quest’anno è ile non più il saggio breve. Gli studenti hanno a disposizione tre tracce tra cui scegliere che possono riguardare vari ambiti: artistico, filosofico, letterario, storico, economico, sociale, tecnologico e scientifico.La prima prova maturità 2019 prevede anche la, il, con due tracce tra cui scegliere. Solitamente si tratta di avvenimenti legati agli ultimi mesi e su cui i giovani possano essersi fatti un’opinione propria e anche quest’anno non ha fatto eccezione.