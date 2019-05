Maturità 2019: 5 possibili tracce su Eugenio Montale

5. La Grande Guerra e il Fascismo

4. La poetica

3. Il pensiero

2. La formazione

1. Il premio Nobel

Eugenio Montale è un grande scrittore e poeta del Novecento, a tal punto da ricevere il Premio Nobel nel 1975. Questo è un evento di fondamentale importanza in quanto, Montale, dopo essere stato dichiarato idoneo ha combattuto sul fronte di Vallarsa. Successivamente nel momento di maggiore affermazione dell'autore se ne distacca totalmente sottoscrivendo nel 1925. L'antifascismo di Montale ha una concezione prettamente culturale e non politica: si prepone, infatti, di esprimere il malessere generale nei confronti della civiltà moderna. Montale ha scritto relativamente poco: quattro raccolte di brevi liriche, un "quaderno" di traduzioni di poesia e vari libri di traduzioni in prosa, due volumi di critica letteraria e uno di prose di fantasia. A ciò si aggiungono gli articoli della collaborazione. Il quadro è perfettamente coerente con l'esperienza del mondo così come si costituisce nel suo animo negli anni di formazione. La poesia è per Montale in cerca di un assoluto che è però inconoscibile. Tale concezione poetica, non attribuisce alla poesia uno specifico ruolo ma semplicemente di lettura del volto della società. La sua formazione è tramite questa scopre interessi e vocazione attraverso un percorso libero da condizionamenti. Letteratura e lingue straniere sono il terreno in cui getta le prime radici e la sua formazione e il suo immaginario sono una delle tante caratteristiche che lo contraddistinguono tra i grandi del '900. Nel 1975 ricevette il Premio Nobel per la Letteratura «Fu un grande poeta capace di esprimere tutto il dissenso per una società in decadenza incapace di reagire alle figure autoritarie.