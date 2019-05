Maturità 2019: le scadenze di maggio da non dimenticare!

Tra poco più di un mese i maturandi dovranno fare i conti con la temutissima maturità, attesa il 19 giugno con la prima prova scritta di italiano e il successivo 20 giugno con la seconda prova scritta e multidisciplinare sulle rispettive materie di indirizzo.

Ma prima di arrivare alle date ufficiali di esame ci sono altre importanti scadenze da tenere in considerazione: maggio è ancora lungo e sicuramente è il mese più denso dell’anno un po’ per tutti gli studenti, specialmente per quelli del quinto anno.

Maturità 15 maggio: documento del consiglio di classe

Tra poco meno di dieci giorni tutti i docenti dovranno predisporreche costituisce la base essenziale a cui la commissione di esame deve attenersi soprattutto nellae nelloQuesto documento risulta quindi di fondamentale importanza proprio perché in esso vengono inseriti idai docenti nel corso dell’anno, ma non solo; questo atto ufficiale contiene infatti anche le nozioni e gli argomenti trattati riguardo ae iche ogni studente dovrà consegnare entro quella data.

Maturità, entro il 15 maggio: numero crediti formativi

Alè fissata anche la scadenza per la presentazione da parte degli studenti per lamaturati da ciascuno, da non confondere assolutamente con i crediti scolastici risultanti dalla media dei voti.I crediti formativi riguardano piuttostoin cui sono state raggiunte certificazioni o attestati di partecipazione in diversi ambiti come ad esempiosulla base di determinati parametri decisi dal Collegio docenti anche in relazione alla validità dei certificati e agli obiettivi formativi e didattici dell’indirizzo scolastico a cui si appartiene.

Anche se negli scorsi anni il Miur ha sempre aspettato la prima settimana di giugno per renderli noti, considerata l’imprevedibilità delle decisioni ministeriali e la novità della nuova maturità 2019,