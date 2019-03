Maturità 2019: le buste dell'orale e il documento 15 maggio, cosa c'è da sapere

L’esame di stato 2019, ormai è chiaro, che sarà molto diverso rispetto alla tradizionale struttura prevista negli anni precedenti, in particolare nello svolgimento dell’orale.

Come funziona la prova orale nella nuova Maturità

Perché il documento del 15 maggio è importante per l'orale maturità

• I contenuti dei programmi svolti;

• Gli argomenti in materia di ‘Cittadinanza e Costituzione’;

• Criteri, strumenti di valutazione e obiettivi raggiunti dagli studenti della classe;

• Metodi e mezzi, spazi e tempi del percorso formativo.



La novità assoluta della prova orale infatti riguarda proprio l’introduzione della modalità di verifica tramiteda parte dello studente, contenenti ciascunasu cui poi sviluppareLa vecchia tesina che serviva agli studenti per sciogliere il ghiaccio nel momento iniziale, viene così eliminata e sostituita dal sorteggio delle tre buste. Ognuna di queste, preparata accuratamente dalla commissione in base al programma svolto in tutte le materie, contiene infattiselezionati dalla commissione come ad esempio alcuni versi poetici, l’immagine di un quadro, tabelle, ecc su cui poi lo studente potrà innestare un discorso omogeneo e comprensivo di tutti i collegamenti richiesti.Ricordiamo comunque che i singoli commissari potranno decidere liberamente di fare domande, sempre pertinenti alle proprie materie, ma esterne rispetto al materiale contenuto nelle buste.deve redigereun documento su cui vengono specificate in veste ufficiale:Ovviamente, ci sarà spazio anche per descrivere, che va relazionata durante l'orale di maturità.Ciò che quindi rende di fondamentale importanzaè proprio il suo costituirsiÈ infatti proprio sulla base degli argomenti dichiarati in esso che i commissari di maturità a giugno prepareranno tutto il materiale da inserire nelle buste (che saranno pari al numero della classe più due) e su cui quindi gli studenti dovranno prepararsi.I contenuti espressi dal documento saranno quindi il punto di partenza delle domande che la commissione farà il giorno della prova orale, comprese quelle in ‘Cittadinanza e Costituzione’.Per abituare gli studenti prossimi alla maturità, è prevista unaprima della fine dell’anno, svolta dai docenti stessi delle classi.