Maturità 2019 candidati esterni: scadenze e domande di ammissione

E’ del 12 ottobre 2018 la nota con la quale il Miur ha stabilito le modalità e le scadenze di presentazione per la domanda di partecipazione agli esami di Stato 2019. Ricordiamo che gli esami di Maturità 2019 inizieranno il 19 giugno con la prima prova scritta e vedranno occupati gli studenti fino agli inizi di luglio.

Vediamo insieme in cosa consiste e quali sono i requisiti per la domanda come candidati esterni alla Maturità 2019.





Domande di ammissione Maturità 2019: come fare?

Compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;

Siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

Siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico;

Abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2019.

Maturità 2019 per i candidati esterni: tutte le informazioni

Candidati esterni Maturità 2019: le scadenze per la domanda

Diamo innanzitutto una data: tutte le domande di ammissione alla Maturità 2019 dovranno pervenire entro e non oltre. E potranno essere ammessi solo gli studenti che:E’ bene anche sapere che l’ammissione dei candidati esterni checlasse è subordinatainteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.Devono sostenere l’esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno, ancheil predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all'esame. Inoltre è bene ricordare che il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’ esame di Stato I candidati esterni, che siano stati promossi o che abbiano raggiunto l’idoneità a classi del previgente ordinamento,relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del nuovo ordinamento.Tali candidati esternicon riferimento sia alle classi precedenti l’ultima sia all'ultima classe.La domanda dei candidati esterni, indirizzataterritorialmente competente, deve essere corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell’esame preliminare e dell’esame conclusivo, di, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, atta a comprovare, compresa la residenza.Nell'istanza di partecipazione, i candidati dovranno anche indicare, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame, e devono dichiarare la lingua e/o le lingue straniere presentate.