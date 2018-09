Maturità 2019: tabella di conversione dei crediti scolastici

Cambia la maturità e, con lei, anche i punteggi. La riforma degli Esami di Stato 2019 – in funzione dall’anno scolastico 2018/2019 – prevede infatti l’eliminazione della terza prova e la riduzione dei crediti attribuiti all’orale (dai 30 punti attuali ai 20 previsti dalla riforma). Un tesoretto totale di 35 punti che verranno ridistribuiti tra le due prove scritte rimaste ma che in parte verranno ‘spalmati’ anche sulla carriera scolastica. Anzi, proprio il curriculum dell’ultimo triennio delle superiori peserà più di ogni altra prova sul voto di maturità: sinora al massimo di potevano ottenere 25 crediti, dal prossimo anno si potrà arrivare addirittura a 40 punti.

Questi cambiamenti comporteranno, necessariamente,. Con iche cresceranno in maniera proporzionale all’anno frequentato:. Ad esempio, chi avrà una media del 6 in tutti e tre glia anni, si potrà presentare di fronte alla commissione con un numero di crediti che varierà tra 24 e 27. Chi, invece, avrà avuto sempre il massimo dei voti ne otterrà tra i 37 e i 40., voto per voto:Ma quanto detto sinora riguarderà solo chi inizierà il terzo anno superiore a settembre 2017, che quindi non dovrà preoccuparsi di fare calcoli strani, visto che entrerà a pieno regime la riforma. I problemi, semmai, ci sarannoe che, dunque, dovrà affrontare gli esami di maturità nell'anno scolastici 2018/2019. Il Miur ha perciò studiato. Eccola: