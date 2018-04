Quando escono i nomi dei commissari esterni di Maturità 2018?

Data uscita commissioni esami di Stato 2018

La maturità 2018 si avvicina. Ma chi saranno queste losche figure che turbano il sonno di migliaia di maturandi? Quando si potranno conoscere finalmente i nomi dei commissari esterni di maturità 2018? Devi assolutamente sapere chi ti ritroverai davanti nei giorni dell'esame, conoscere i suoi gusti, come interroga, che materia insegna e le sue piccole manie. Tutti i mezzi sono buoni per arrivare a queste informazioni: chiedi alla segreteria della tua scuola, trovali su Facebook e cerca sul social i gruppi della scuola in cui insegnano per confrontarti con i loro studenti. Certo, devi aspettare ancora un altro po'. Di solito, infatti, anche se può succedere che le scuole abbiano le liste delle commissioni già qualche giorno prima della loro diffusione. Per le materie di seconda prova 2018, invece, la comunicazione ufficiale arriva a fine gennaio. Ma se vogliamo avere qualche certezza in più, si può provare ad fare qualche passo indietro... Partendo dall'esame di maturità 2010, gli studenti. Stessa cosa si è ripetuta l'anno successivo. Per l'anno 2012, invece, c'è stata una sorta di eccezione. Negli anni 2013 e 2014, i nomi sono stati pubblicati sul sito dedicato del Miur, anche se le segreterie didattiche hanno ricevuto la lista (consultabile anche dagli studenti) il 30 maggio. E il 2015? Solo il 5 giugno è stato attivato il motore di ricerca online, mentre dal 3 giugno sono stati accessibili per le scuole. Come mai la data d'uscita è sempre più tardi? Forse, per via del ponte del 2 giugno che rallenta un po' le operazioni. Dopo aver fatto questo piccolo excursus, perciò, probabilmente già qualche giorno prima le segreterie potrebbero ricevere l'elenco cartaceo, che voi potrete richiedere presso l'ufficio. Ovviamente, questa è una data ipotetica perché bisogna attendere la pubblicazione ufficiale del Miur. Ma intanto potrete farvi un'idea di quando iniziare la "caccia al commissario" e le materie vengono comunicate a fine di gennaio, per la precisione entro il 31 gennaio. Secondo il Decreto Ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007, le materie devono essere scelti dal ministro entro e non oltre il 31 gennaio, e lo stesso giorno sono state pubblicate anche le materie maturità di seconda prova. Inoltre, sul decreto leggiamo che:

E', in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova. Quando la prima prova e' affidata ad un commissario esterno, la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un commissario interno e viceversa.

L'affidamento delle altre materie ai commissari interni avviene in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse e tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.

Data di uscita delle materie dei commissari esterni

Ogni anno, quindi, lesono annunciate a Gennaio, insieme alle materie di seconda prova. Ecco infatti quando sono uscite materie e commissari nel 2018 e negli anni passati:



Maturità 2007: 17 Gennaio

Maturità 2008: 08 Gennaio

Maturità 2009: 21 Gennaio

Maturità 2010: 15 Gennaio

Maturità 2011: 31 Gennaio

Maturità 2012: 20 Gennaio

Maturità 2013: 28 Gennaio

Maturità 2014: 31 Gennaio

Maturità 2015: 27 Gennaio

Maturità 2016: 28 Gennaio

Maturità 2017: 30 Gennaio

Maturità 2018: 31 Gennaio

