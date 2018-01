Materie seconda prova Maturità 2018: istituti professionali servizi, industria e artigianato

Ormai ci siamo. Anche per i maturandi degli istituti professionali è arrivato il tempo di scoprire quali saranno le materie maturità 2018 che si troveranno di fronte a giugno. I dubbi, in particolare, riguardano le discipline oggetto della seconda prova scritta. Ma anche chi sarà a correggerla, se il commissario esterno o il professore interno. Un attesa, quella per materie e commissari maturità 2018, che accomuna tantissimi studenti. Perché è vero che sono appena sei gli indirizzi in cui si divide questa tipologia di scuola. Ma è anche vero che - tra opzioni, articolazioni e curvature – non è facile azzeccare in anticipo tutti i pronostici.

Maturità 2018: materie seconda prova istituti professionali

Seconda prova maturità 2018 istituto professionale Alberghiero

Materie maturità 2018 professionale Servizi Commerciali

Professionale servizi per l’Agricoltura Maturità 2018: materie seconda prova

Esame di Stato 2018 professionale servizi Socio-sanitari: la seconda prova

Materie seconda prova maturità 2018 professionale Manutenzione e Assistenza tecnica

Istituto professionale Industria e Artigianato: materie seconda prova esame di Stato 2018

Per cominciare, però, va detto che. Sono parecchie, infatti, lee che quindi già sanno con quale materia dovranno confrontarsi il. Per gli altri, invece, solo dopo il 31 gennaio – data entro la quale il Miur pubblicherà gli elenchi con materie e commissari – tutto sarà più chiaro. Per loro, al momento, si possono fare solo previsioni. Ecco, dunque, tra dubbi e certezzeIl cosiddettoè, ad esempio, uno di quegli indirizzi che hannocome oggetto dellaservizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. Anche se il ballottaggio sembra limitarsi a due-tre discipline:o, al massimo,Per il professionale Servizi commerciali, invece, è già tutto deciso:; quella che i maturandi dovranno approfondire durante la. Stessa cosa, dove la materia seconda provasarà sicuramenteCon l’istituto professionale Agricoltura e Sviluppo rurale si torna in una situazione di ‘buio’. In ognuna delle tre articolazioni di cui si compone questo indirizzo può capitare più di una materia diversa.: ogni scenario è possibile. È meglio attendere con pazienza l’elenco ufficiale conagricoltura e sviluppo rurale.Anche qui:i ma accomunate dalle stesse incognite? L’istituto professionale servizi socio-sanitari è un altro di quegli indirizzi in cui non è affatto facile prevedere le. Soprattutto quelle oggetto della seconda prova.(per l’opzione Odontotecnico)(per l’opzione Ottico) sembrano. Ma in agguato ci sono materie comepronte a diventare protagoniste del secondo scritto.Passando ad analizzare la parte ‘industria e artigianato’ degli istituti professionali troviamo subito un indirizzo che avràin cui si divide. Ma che,. Per il percorso generale (Manutenzione e Assistenza tecnica) ci sarà. Nell’articolazione ‘Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili’, invece, uscirà. Mentre per il percorso ‘Manutenzione dei mezzi di trasporto’ i maturandi si dovranno cimentare con il compito diUn altro percorso che, anche se apparentemente non sembra, è di facile interpretazione. Per i maturandi dell’opzione, infatti,. Mentre ai ragazzi dell’articolazionetoccherà svolgere il compito di. Uniche eccezioni sono il percorso generale ‘Produzioni tessili e sartoriali’ (dove ci sarà), quello ‘Produzione audiovisive’ (con) e quello ‘Arredi e forniture d’interni’ (dove il Miur potrà scegliere tra ben tre materie).