Materie Seconda Prova Maturità 2018: Istituto professionale Servizi Commerciali

Per gli studenti del quinto anno dell’istituto professionale Servizi Commerciali le settimane che ci separano dall’appuntamento con la Maturità 2018 saranno sicuramente più tranquille rispetto a tanti altri maturandi. A prescindere dall’articolazione scelta, infatti, non dovrebbero esserci dubbi su quale saranno le materie seconda prova maturità 2018 con cui si dovranno cimentare a giugno. Solo due, per altrettanti indirizzi, le discipline caratterizzanti questo indirizzo di studi; le uniche che il ministero dell’Istruzione potrà scegliere per il secondo scritto. Ma, attenzione, perché anche per loro ci sono altre due incognite di cui dovranno preoccuparsi: i commissari maturità 2018 e le materie esame di Stato 2018 assegnate ai docenti esterni.

Maturità 2018 Servizi commerciali: la materia di seconda prova già è nota

Come avere le informazioni sulle materie esame di Stato 2018 servizi commerciali

Come detto, però,. Nel percorso generale, così come nella curvatura ‘Promozione Commerciale Pubblicitaria’ e in quella ‘Turismo’, praticamente certo che uscirà. Mentre per l’opzione ‘Promozione Commerciale e Pubblicitaria’ lasarà. Il problema, semmai, sorge se la correzione del compito verrà affidata al. Cosa molto probabile, visto che nel 2017 la seconda prova fu gestita dal docente interno.Per avere l’ufficialità di quanto detto sinora basterà attendere il momento in cui. Attorno, sul– alla voce– verranno pubbliche le. Un’altra fonte di notizie saranno i canali social del Ministero (MiurSocial). Senza dimenticare, che nei giorni ‘caldi’con tutte le notizie anche