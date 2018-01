Materie Seconda Prova Maturità 2018: Istituto professionale Industria e Artigianato

A un primo sguardo c’è da perdersi. Ma orientarsi è più facile di quello che sembra. Per gli studenti che dovranno affrontare la maturità 2018 professionale produzioni industriali e artigianali la strada è già quasi tutta tracciata. È vero che questo indirizzo si suddivide in due articolazioni – Artigianato e Industria – e in oltre venti percorsi di specializzazione. Ma scoprire le materie maturità 2018 è un gioco da ragazzi. Il motivo è semplice: sono sempre le stesse. A parte alcune opzioni molto ‘di settore’, infatti, il Miur ha a disposizione una sola disciplina caratterizzante (al massimo due) per il secondo scritto esame di Stato 2018 artigianato e industria. La partita, semmai, si apre sui commissari maturità 2018: quali saranno quelli esterni? A chi verrà a affidata la seconda prova maturità 2018? Domande, quest’ultime che avranno comunque una risposta il giorno dell’uscita delle materie.

Maturità 2018 Industria e Artigianato: le materie di seconda prova sono quasi obbligate

Come conoscere materie e commissari esterni Maturità 2018 professionale industria e artigianato

Ma quali sono, invece, lecon cui si dovranno confrontare i suoi maturandi? Per quanto riguarda l’(in tutte le sue sotto opzioni), il secondo scritto verterà su. Unica eccezione il, che avrà la prova di. Discorso simile per produzioni industriali e artigianali,. Perché, ad esempio, tranne che per(dove ci sarà) e per quella(dove la rosa di scelte si allarga a), per tutteci sarà un ballottaggio tra due materie:oppureQuando verrà messo tutto nero su bianco? In largo anticipo rispetto all’professionale industria e artigianato., infatti, il ministero dell’Istruzione è chiamato a svelare le materie e i commissari. Lo farà pubblicando le, alla voce. Ma ottime informazioni si possono raccogliere anche sui canali Facebook e Twitter del Ministero (). Oppure basterà seguire la tradizionale, che aggiornerà i maturandi in tempo reale con