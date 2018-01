Materie seconda prova maturità 2018: tutti i licei

La Maturità 2018 si avvicina, e se frequenti un liceo, che sia classico, scientifico, delle scienze umane o di qualsiasi indirizzo, ti starai chiedendo quali saranno le materie di seconda prova della maturità 2018: ecco quindi tutte le informazioni utili.

Seconda prova maturità 2018

Materie Seconda Prova Maturità 2018: Liceo Classico

Seconda Prova Liceo Scientifico Maturità 2018: fisica o matematica?

Seconda Prova Liceo Linguistico 2018: la materia della maturità

Materie Seconda Prova 2018: Liceo delle Scienze Umane

Seconda Prova Maturità 2018: le materie di Liceo Artistico

Seconda Prova 2018: le materie del Liceo Musicale e Coreutico

Ilsi svolgerà il prossimo 21 giugno, e le tracce - stabilite dal Miur a livello nazionale - verteranno su una delle materie caratterizzanti, cioè principali, dell'indirizzo liceale. Per questo è così importante sapere quale: i licei, infatti, hanno più di una disciplina d’indirizzo, tra cui il Miur sceglie. Solitamente, la decisione viene comunicata entro il 31 gennaio.I maturandi del liceo classico ogni anno si trovano a chiedersi. Quale delle due materie saràL'unico indizio che abbiamo è la cosiddetta regola dell’alternanza, per la quale - finora - il Miur ha deciso di "alternare" ogni anno latino e greco. Così, se lo scorso anno è uscito latino, questo sarà l'anno del greco. Tuttavia, non necessariamente il Ministero dell’Istruzione deciderà di seguirla anche quest’anno: non è obbligatoria. Bisognerà quindi attendere l'annuncio ufficiale a fine gennaioPer il liceo scientifico le materie caratterizzanti di indirizzo sono due: matematica e fisica. Questa è una novità del 2015, perché in passato lo scientifico ne aveva una sola, cioè matematica. Tuttavia, finora, il Miur ha sempre scelto. Non è possibile fare ipotesi certe, ma non è escluso che quest'anno possa essere proprio Fisica la scelta del ministro dell'Istruzione.Fino a pochi anni fa, i maturandi del Liceo Linguistico potevano scegliere di svolgerein una delle tre lingue studiate durante il loro percorso scolastico. Anche per questo indirizzo liceale, le cose sono cambiate a partire dal 2015: il Miur stabilirà infatti - come per le altre scuole - la materia del secondo scritto. Negli ultimi due anni è stata scelta Lingua e Letteratura straniera 1 (Inglese o, in alcune classi, francese o tedesco): anche in questo caso, dobbiamo aspettare l'annuncio ufficiale del Miur per scoprire se si continuerà su questa via, o se i maturandi 2018 si dovranno confrontare con Lingua e Letteratura straniera 2.Le due articolazioni del Liceo delle Scienze Umane (indirizzo tradizionale di Scienze Umane e opzione Economico sociale) hanno materie caratterizzanti differenti. Per l'indirizzo tradizionale la scelta è obbligata:, cioè Scienze Umane. La traccia, tuttavia, può contenere un argomento di Antropologia, Sociologia o Pedagogia. Per l’opzione Economico sociale, invece, lesono due: Diritto ed economia politica e Scienze Umane. Lo scorso anno, è stata la volta di Scienze Umane, vedremo se, quest'anno il Miur, deciderà di cambiare o di riproporre la stessa materia.Lasi svolge in ben tre giorni (da 6 ore l'uno) e verte sull'elaborazione e realizzazione di un progetto nella materia scelta dal Miur per l' indirizzo di studi: Arti Figurative, Architettura e Ambiente, Design, Audiovisivo e Multimediale, Grafica e Scenografia. La, quindi, è unica per ogni indirizzo: per i ragazzi del liceo artistico, quindi, non sarà necessario attendere l'annuncio del Miur a fine gennaio. Per loro l'unica incognita rimane quindi quella dei commissari esterni maturità 2018 Nel Liceo Musicale e Coreutico,. La prima giornata verte sulla parte teorica, mentre nella seconda i maturandi dovranno esibirsi con il proprio strumento o nella danza. Le materie caratterizzanti sono: Teoria, analisi e composizione e Tecnologie musicali per Liceo Musicale e Coreutico sezione Musicale e Tecniche della danza per Liceo Musicale e Coreutico sezione Coreutica.