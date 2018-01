Quando escono le materie della maturità 2018?

Quando escono le materie seconda prova maturità 2018 e i commissari della maturità 2018? Le materie di seconda prova e i commissari della maturità 2018 usciranno il prossimo gennaio. Si ma quando? Ecco la data più probabile.

La settimana delle materie di seconda prova e dei commissari esterni

Non è ancora ufficiale il giorno del big day, quello che i maturandi di tutta Italia stanno aspettando per conoscere quali saranno leche affronteranno il prossimo giugno, e per quali avranno un commissario esterno o interno. Ma per farsi un'idea della data, sappiate che negli ultimi anni il Miur ha comunicato le materie sempre intorno alla fine del mese. Quindi quest'anno si potrebbe ripetere la stessa situazione. Le date più probabili, secondo Skuola.net,Ecconegli ultimi anni:

Maturità 2007: 17 Gennaio

Maturità 2008: 08 Gennaio

Maturità 2009: 21 Gennaio

Maturità 2010: 15 Gennaio

Maturità 2011: 31 Gennaio

Maturità 2012: 20 Gennaio

Maturità 2013: 28 Gennaio

Maturità 2014: 31 Gennaio

Maturità 2015: 27 Gennaio

Maturità 2016: 28 gennaio

Maturità 2017: 30 Gennaio

Materie affidate alle commissioni esami di Stato 2018: perché proprio a fine gennaio?

Quando la lista dei nomi dei commissari esterni 2018?

Il Ministero dell'Istruzione comunica le materie ogni anno entro il 31 gennaio. Infatti, questo è il termine ultimo - per legge - per comunicare. Solitamente, le materie vengono comunicate insieme a queste ultime. Ma quando usciranno invece i commissari esterni? Per quelli dovrete attendere ancora qualche mese.





Serena Rosticci