Maturità 2020, le indicazioni per i privatisti contenute nell’ordinanza

Una nuova ordinanza per i privatisti

L'esame preliminare Maturità 2020 per candidati esterni

Requisiti di ammissione agli Esami di Stato 2020 per i privatisti

Compiere il diciannovesimo anno di età nell’anno in cui svolgono l’Esame di Stato;

nell’anno in cui svolgono l’Esame di Stato; Essere in possesso del diploma di secondaria di primo grado ;

; Essere in possesso di un di un titolo di durata quadriennale o del diploma professionale di tecnico;

o del diploma professionale di tecnico; Aver cessato la frequenza a scuola entro il 15 marzo 2020 ;

a scuola entro il ; Aver superato l'esame preliminare.

Il numero dei crediti ottenibili nel triennio

Esame di maturità 2020 in presenza per i privatisti

È stata pubblicata l'ordinanza ministeriale contenente le indicazioni per l’organizzazione e lo svolgimento dell’Esame di Maturità 2020 per i candidati privasti a cui sono state fornite linee guida per l'ammissione e il superamento delle prove di esame.Guarda anche:L'ordinanza sull' esame di Stato pubblicata lo scorso 16 maggio specifica che sarà emanata una nuova ordinanza che darà ulteriori specifiche sullaL'esame preliminare dovrà essere sostenutodi fronte al consiglio di classe al quale il candidato è stato assegnato, a partire dal 10 luglio. Per essere ammessi all’Esame di Stato gli studenti dovranno ottenere come punteggio minimoI privatisti per poter sostenere l’Esame di Maturità 2020 devono possedere i seguentiIl numero dei crediti assegnato ai privatisti per l’ultimo anno è assegnato dal consiglio di classe che è chiamato a valutare l’esame preliminare., mentree infine. In questo modo, il totale del credito scolastico ottenibile raggiunge inel triennio.Anche i PCTO contribuiscono alla "valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento", condizionando quindi in parte il credito scolastico.La conversione del numero di crediti procederà sulla base delle relative tabelle aggiornate dal Miur, prevedendo dunque il calcolo secondo gli stessi criteri previsti per i candidati interni.Come si legge nell'ordinanza,, al termine dell’emergenza sanitaria.L’Esame di Maturità per i candidati esterni sarà organizzato nelle stesse modalità previste per quelli interni e le sedi di assegnazione in cui dovranno sostenere l’Esame saranno gli istituti statali e quelli paritari.Clicca qui per leggere l'ordinanza ufficiale