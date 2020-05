Come si svolgeranno gli Esami di Maturità 2020?

La struttura generale del maxi-orale di Maturità 2020

Argomento a piacere sulle materie di indirizzo (non una tesina) concordato precedentemente dai candidati con i propri docenti, che rappresenterà l'inizio dell’Esame. Inoltre, è opportuno specificare che non è stata reintrodotta la tradizionale tesina .

(non una tesina) concordato precedentemente dai candidati con i propri docenti, che rappresenterà l'inizio dell’Esame. Inoltre, è opportuno specificare che . Discorso interdisciplinare che abbracci quante più materie d’esame possibile;

che abbracci quante più materie d’esame possibile; Discussione di un breve testo , già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno

, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno Analisi del materiale scelto dalla commissione

scelto dalla commissione Quesiti di Cittadinanza e Costituzione , con possibili collegamenti anche all’epidemia di Covid-19 che ha necessariamente modificato le nostre vite e di riflesso anche l'interpretazione di alcuni principi costituzionali.

, con che ha necessariamente modificato le nostre vite e di riflesso anche l'interpretazione di alcuni principi costituzionali. Illustrazione della propria esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel triennio, indipendentemente dalle ore effettivamente totalizzate.

Il punteggio del maxi-orale 2020

Le incognite della Maturità 2020 in attesa dell’ordinanza

Nonostante le difficoltà incontrate in questi ultimi mesi di pandemia che hanno costretto tutte le nostre comunità scolastiche ad un nuovo tipo di didattica, l’rimarrà comunque un. A ribadirlo più volte è intervenuta la stessa Ministra dell’Istruzione Azzolina che ha affermato con fermezza la propria decisione di non cancellare l’ Esame di Stato in quanto esso rappresenta una tappa fondamentale e irrinunciabile nella crescita scolastica e personale di ogni studente.Un diritto insomma, oltre che un dovere.Sebbene l’emergenza sanitaria ancora in corso abbia reso necessario modificare l’assetto tradizionale delle prove, eliminando gli scritti e formulando solo un maxi-orale, tuttaviaè rimasta invariata.Poiché l’Esame di Stato quest’anno si risolverà nel solo maxi-orale, quest'ultimo sebbene a grandi linee ricalchi la struttura dell’orale tradizionale, a causa dellaprevederà alcune leggere differenze rispetto al solito. Lainfatti, composta eccezionalmente da, potrebbe non solo esaminare i candidati per circa- ha confermato questa tempistica la viceministra Ascani, ospite alla trasmissione radiofonica "Un Giorno Da Pecora" - ma anche richiedere loro lo svolgimento dicome traduzioni e problemi di vario tipo, proprio per sopperire alla mancanza di prove scritte.Come affermato dalla ministra Azzolina al question time alla Camera che si è tenuto oggi, ci sarà infatti anche l'analisi di un testo di letteratura italiana all'orale e la discussione di materiale proposto dalla commissione.Al di là delle particolarità individuali di ogni prova, gli elementi strutturali che sicuramente in modo generalizzato comporranno il maxi-orale sono:Guarda anche:Una novità importante decisa dal MI in questa particolare situazione è stata inoltre quella relativa all’Per la formulazione del voto finale infatti quest’anno, mentre. Il MI ha così ritenuto di rendere giusto il criterio di valutazione dando maggior peso al percorso dello studente piuttosto che alla singola prova che, in queste particolari condizioni, potrebbe sminuire i candidati più bravi.Il Ministero dovrà quindi pubblicarenecessarie ad applicare i parametri appena citati.Rimangono da chiarire alcuni punti importanti relativi al maxi-orale che saranno comunque sciolti dall’, attesa entro la fine di questa settimana.Tra le questioni di maggiore interesse c’è quella relativa alla, se in presenza all’interno delle aule scolastiche oppure a distanza attraverso i collegamenti offerti dagli strumenti digitali. La ministra Azzolina ha più volte affermato che l'intenzione è quella di svolgerla a scuola, in presenza, ma rimangono da chiarire le modalità organizzative. Le altre incognite importanti sono sicuramente quelle che riguardano lo svolgimento degli esami deie degli, BES e DSA. Infine, necessitano di una risoluzione anche gli aspetti relativi al, alla, allae all’organizzazione delle