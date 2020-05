Maturità 2020, l’elaborato sulle materie di indirizzo: cosa sappiamo

Maturità, l’elaborato sulle materie di indirizzo: sarà scritto?

Maturità, elaborato di tipo “pratico” per alcuni indirizzi scolastici

Il Ministero dell’Istruzione, lo scorso venerdì, ha chiarito alcuni punti essenziali riguardo allo svolgimento dell’. Attraverso un comunicato stampa sull'ordinanza ministeriale in arrivo, il MI ha infatti fornito agli studenti del quinto anno e ai loro docenti, le linee guida per poter affrontare l’Esame di Maturità 2020 , ridotto al soloEntro ili commissari delle discipline caratterizzanti dovranno assegnare ad ogni studente l’argomento su cui inizieranno il colloquio d’esame, che si avvierà infatti con la “discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta”. Ma cosa si intende con “elaborato”? Questa espressione ha suscitato non pochi dubbi e interrogativi da parte sia dei maturandi sia dei docenti che si sono domandati in che modo dover organizzare il lavoro.Guarda anche:Il senso dell’introduzione di questa “discussione” che inaugurerà il colloquio di ogni studente è rintracciabile nella volontà da parte del MI di colmare, per quanto possibile,, quella relativa proprio alle materie di indirizzo.Da quanto si ricava dal contenuto della bozza dell'ultima ordinanza ministeriale (nota bene: potrebbero esserci cambiamenti fino alla sua pubblicazione ufficiale), infatti, l’elaborato in questione saràe dovrà essere consegnato ai propri docenti entro e non oltre il, mentre laad esso relativa avrà invece luogovero e proprio.Per questo motivo, sarebbe improprio paragonare questo lavoro ad una tesina solamente scritta.In tutti quegliin cui la seconda prova non sarebbe stata scritta bensì, come, l’elaborato richiesto per l’Esame di Maturità 2020 procederà nello stesso modo, richiedendo dunque di dimostrareA tale proposito, neila discussione di unaè accompagnata dall’, sempre nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di preservazione della salute dei maturandi.