Maturità 2020, le cose da fare per non perdere tempo con le scuole chiuse

8. Recuperare le lacune

7. Non rimanere indietro con i compiti

6. Fare le simulazioni

5. Approfondire l'attualità

4. Esercitarsi per l'orale

3. Iniziare la relazione multimediale

2. Prepararsi per i test d'ingresso all'università

1. Prendere ripetizioni online

Presto sapremo qualcosa di più sulla maturità 2020. Le ipotesi in campo sono tante su come verrà modificato l'esame per l'emergenza coronavirus, tutto dipenderà da quando e se si tornerà a scuola. Una cosa però è sicura: l'esame sarà fatto a giugno, anche se in versione "light". Di conseguenza non bisogna pensare che non ci sia bisogno di prepararsi, anzi.Anche se sarete valutati dai vostri professori, dovrete comunque dimostrare di essere pronti.Sia chiaro, nessuno sta dicendo a voi maturandi che ogni minuto di questa quarantena va impiegato a studiare.entrambe hanno un valore. Ma il tempo è una cosa preziosa e dovete imparare ad utilizzarlo al meglio, considerando questa quarantena come qualcosa che non solo vi toglie, ma vi dà anche qualcosa. Sfruttare al meglio e a vostro vantaggio queste settimane è proprio quello che dovete fare. Per voiecco un po' di cose da fare per rendere il più produttivo possibile questo periodo.Alzi la mano chi non ha mai pensato "Avessi una settimana di tempo mi metterei in pari con tutto!". Beh, adesso avete molto più di sette giorni per. Ricordate che allanon vi chiederanno solo gli argomenti degli ultimi mesi di scuola.Laè una grande opportunità che scuole e università mettono a disposizione degli alunni per non perdere nemmeno un'ora di lezione. Diciamo la verità:, con la possibilità di fare tutte le pause che volete, mangiare cioccolata e sentire musica in sottofondo.Non dovete per forza aspettare che siano i vostri prof a proporvele. Per esercitarvi avete tutto ciò che vi occorre, basta cliccare su questo link per scaricare le tracce di esempio del ministero. Stando a casa avete modo di farne tutte le simulazioni che volete,Quando siete impegnati in mille attività non avete modo di occuparvi quanto dovreste della cronaca o della politica italiana e mondiale. Oggi paradossalmente questa situazione è rovesciata, siamo invasi da notizie dei telegiornali, a livello locale ma soprattutto globale.I percorsi multidisciplinari che vengono seguiti per l'orale devono basarsi su una solida preparazione ma soprattutto sullaattraverso fatti, notizie, citazioni, ecc. Questa capacità, che sia innata o meno, va comunqueAnche se la maturità cambierà, sarà probabilmente proprio l'orale a rimanere intatto. Fate così: partite da un argomento qualsiasi e poi parlatene più che potete. Una buona idea è farlo a voce alta, meglio se davanti allo specchio. Serve a capire se siete convincenti o meno.Anche se in quest'anno non siete riusciti a concludere l'esperienza dell'iniziare aè una buona cosa. Relazioni del genere, in cui è fondamentale il dono della sintesi, hanno bisogno di tempo per maturare. Man mano che il lavoro prende corpo vi sembrerà sempre più chiara la necessità o meno di aggiungere, togliere, modificare, cambiare sfondi e colori, curare la grafica, sostituire foto poco incisive. Cercare di far sì che lecome le parole di un discorso fatto bene.Una volta seguiti i punti precedenti, il modo migliore per utilizzare il tempo rimasto è quello diche avete scelto, che oltre a prevedere lo studio delle discipline affrontate nella scuola media superiore necessita anche di una preparazione supplementare da reperire su libri teorici specifici sui test di ingresso. Per conoscere i contenuti delle prove d'esame,esercitare le proprie capacità di ragionamento logico e contribuire a migliorare la formulazione delle risposte.