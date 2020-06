Maturità 2020, paura del colloquio orale? I consigli per affrontare l'ansia

Prima regola: studiare tutto e bene

La notte non si studia, si dorme

Pianificare lo studio

Non studiare il giorno prima dell’esame

Non eliminare lo svago e il riposo

Mens sana in corpore sano

Domani per molti maturandi inizieranno, ma l’attesa per alcuni può diventare davvero snervante. Avere un po’ di ansia prima di un esame è normale ma accumularne troppa può invece diventare un fattore controproducente per la buona riuscita della prova; per questo è importante impegnarsi non solo nello studio ma anche nel controllo dell'ansia prima e durante l’esame.Studiare tutto e in modo approfondito è sicuramente il primo passo per contrastare la paura della prova. Una buona preparazione su tutte le materie è infatti indispensabile non solo per il successo dell'esame ma anche per contenere l’ansia: se si è consapevoli di aver studiato, si è anche consapevoli di saper rispondere a tutte le domande che i commissari faranno.Studiare è fondamentale ma non bisogna mai esagerare, soprattutto se il tempo impiegato per farlo si estende anche durante le ore notturne. È importante infattie non sottrarre troppe ore al sonno che è uno dei più grandi alleati per non fare confusione e per liberarsi di un po’ di stress.Per non lasciarsi sopraffare dall’ansia sapendo di non aver fatto in tempo a ripassare tutto, un’ottima strategia è quella di. Assegnate ad ogni giorno determinati argomenti o materie da ripassare per arrivare all'esame preparati il più possibile. Potete iniziare il ripasso proprio da tutti gli argomenti dove riscontrate maggiori difficoltà e lacune in modo da avere più tempo per assimilarli bene.Guarda anche:A poche ore dal maxi-orale lo studio e il ripasso dovrebbero essere conclusi. Il giusto compromesso tra il non aprire nessun libro e lo studiare troppo potrebbe essere quello di dedicare la prima metà della giornata all’ultimo veloce ripasso e la seconda metà al riposo, magari in compagnia di un amico.L’attesa per l’esame potrebbe dilungarsi per diversi giorni o settimane, per questo è impensabile investire tutto il tempo interamente nello studio. È meglio ritagliarsi ogni giorno un po’ di tempo da dedicare ad un po' di riposo o ad attività di svago che possano ricaricare le energie fisiche e mentali. Praticare sport, fare una passeggiata, parlare con un amico, ascoltare un po’ di musica sono sicuramente alcuni ottimi modi per alleggerire lo stress accumulato.La salute fisica è strettamente connessa con la salute mentale, per questo è importante mangiare bene, soprattutto se si è sotto esami. Il caffè ad esempio può essere un alleato per mantenere viva l’attenzione ma attenzione a non abusare diper non incorrere in disturbi cognitivi e del sonno; ancheaiuta sicuramente a sentirsi bene e ad approcciarsi allo studio con mente più lucida e riposata. È importante quindi evitare dunque cibi che rischiano di appesantire e destano sonnolenza, senza però rinunciare del tutto ai(come quelli della frutta), nutrienti alla base della carica quotidiana di energia di cui il corpo ha bisogno.