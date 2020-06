Maturità 2020, collegamenti interdisciplinari con Montale

Orale maturità 2020: come collegare l’ambiente nella discussione interdisciplinare

Maturità 2020 orale, Eugenio Montale: la vita

Discussione interdisciplinare: Eugenio Montale e il mal di vivere

Discussione interdisciplinare: Eugenio Montale e il paesaggio come stato d’animo

Discussione interdisciplinare: Eugenio Montale e la memoria nostalgica

Laè ufficialmente iniziata e gli studenti stanno ritornando tra i banchi di scuola per sostenere l’unica prova prevista quest’anno, il colloquio orale in presenza. È un esame di Stato diverso dai precedenti perché ha subito variazioni dopo l’. Il terzo momento dell’orale, in particolare, prevede l’analisi del materiale scelto dalla commissione aCon quali tematiche si presta ad essere collegata la poetica di? Ecco tutto quello che c’è da sapere per fare bella figura il giorno dell’esame.Ilconsterà di diversi momenti: dalla discussione di un elaborato oggetto dellasi passa all’analisi di un breve testo diper passare alla discussione di un. Poi il percorso della vecchia Alternanza Scuola Lavoro, oggi "", e la discussione su una tematica di. La discussione del terzo momento ti consentirà di dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline e di saperle collegare tra loro. Sempre nella stesso ottica, soddisferai un punto importante presente nella griglia della valutazione, la capacità di argomentare in maniera critica e personale i materiali proposti della commissione. Ecco tutti i collegamenti da fare partendo dalla poetica dinacque nel. Dopo aver frequentato l’Istituto Tecnico Commerciale interruppe gli studi per dedicarsi allae al. Rifiutò anche di lavorare nella ditta di famiglia per impegnarsi nella letteratura e studiare i poeti simbolisti francesi e i grandi filosofi. Nel 1925 pubblicò la raccolta “” e il saggio “” dove inizia a prevalere il senso di smarrimenti di fronte agli arcani e misteriosi meccanismi dell’esistenza umana. Dopo il trasferimento a Firenze pubblicò la raccolta di poesie “”, nella quale riflette sulla solitudine dell’uomo e sul senso di sconfitta. Dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale la sua esistenza diventa più conflittuale e nei suoi scritti prevalgonoe di. Dopo la morte della morta ricerca nella scrittura il ricordo nostalgico dell’amata perduta. Nel 1975 riceve ilTema ricorrente nella poetica dell’autore è ilinteso come dramma dell’esistenza. Come già osservato, nel 1925 pubblica la sua prima raccolta di liriche “”, attraverso la quale invita il lettore a riflettere sulle contraddizioni dell’esistenza. Una delle sue costanti letterarie è il classicismo: egli afferma che solo attraverso le forme tradizionali si possono raccontare i drammi dell’uomo contemporaneo. In “”, ad esempio, usa il paesaggio aspro della sua terra come simbolo della sofferta condizione esistenziale dell'uomo, condannato a ignorare che cosa vi sia al di là dell'apparenza delle cose, al di là della sua limitata esistenza. Qual è, invece, l’unico rimedio al male di vivere? L’autore suggerisce la risposta in “”: il rimedio è l’ "" che consente agli uomini di restare sereni e impassibili come gli dei del mondo antico. Partendo dal mal di vivere di Eugenio Montale potresti collegarti con le diverse letterature straniere che studi: dalla perdita dei valori espressa dain “” ( in particolare nel poema “”) al tentativo di estrarre la bellezza dal male in “” diIl paesaggio aspro e assolato della terra ligure fa da sfondo a diversi componimenti dell’autore. In “” (1925), ad esempio, racconta che in una giornata irradiata dalla piena luce del mezzogiorno estivo scorge con evidenza spietata la desolazione della terra. Non ci sono ombre, parvenze di cose o acqua nel torrente. In tanta desolazione si sente, però, un palpito di vita: un uccello che preannuncia la pioggia benefica. L’apparente felice novità è comunque. Quando l’uomo la perde, infatti, “si prova un dolore immenso pari a quello di un bimbo che si è visto sfuggire di mano il palloncino”. Dato il tema dell’e dell’si potrebbe rintracciare un collegamento con “” diper quanto riguarda letteratura francese. Se si rimane nel tema della natura, invece, il paesaggio di Montale si potrebbe collegare con ladi. Le emozioni attraverso la natura, infine, ci portano alle opere dellanella letteratura spagnola del 20esimo secolo. Gli autori che si sono distinti?Soprattutto nella ultima fase della sua produzione poetica, l’autore analizza il, lae l’. Parla di affetti familiari e ricordi nostalgici soprattutto dopo la morte della moglie in “” (1971), oggi “” per Mondadori. Ile ilsono temi ricorrenti nella produzione letteraria europea. In “”, ad esempio,tratta ile la rievocazione malinconica del passato. In "", inoltre,introduce nel modernismo ispano-americano i temi della perdita dellae del sentimento di malinconia che essa produce.