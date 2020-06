Maturità 2020, collegamenti interdisciplinari con il Realismo

Orale maturità 2020: come collegare il Realismo nella discussione interdisciplinare

Maturità 2020 orale, il Realismo: i collegamenti possibili

Discussione interdisciplinare: il Realismo e letteratura

Discussione interdisciplinare: il Realismo e le arti

Discussione interdisciplinare: il Realismo tra scienza e tecnica

La maturità 2020 è ormai iniziata da alcuni giorni e gli studenti stanno tornando tra i banchi di scuola per sostenere l’unica prova prevista quest’anno, il. L’emergenza sanitaria da Covid-19, infatti, ha portato ila cambiare le modalità di svolgimento dell’ esame di Stato e a introdurre unL’orale è articolato in diversi momenti, uno dei quali prevede unaa partire dal materiale scelto dalla commissione. Con quali tematiche si presta ad essere collegato il? Ecco tutto quello che c’è da sapere per fare bella figura il giorno dell’esame.Ilconsterà di diversi momenti: dallaoggetto della materia di indirizzo si passa all’per passare alla discussione di unscelto dalla commissione. Poi il percorso della vecchia Alternanza Scuola Lavoro, oggi "", e la discussione su una tematica di. La discussione del terzo momento ti consentirà di dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline e di saperle collegare tra loro. Sempre nella stesso ottica, soddisferai un punto importante presente nella, la capacità di argomentare in maniera critica e personale i materiali proposti della commissione. Ecco tutti i collegamenti da fare partendo dalLa concretezza dei fatti che ha dominato lae lanella metà dell’Ottocento si riflette anche nelle. Se già con ilgli autori proponevano la realtà come oggetto di riflessione e di indagine (seppur trasfigurata dall’eroismo e dall’ideale), ihanno fatto nascere una nuova scienza: la. Essa studia i comportamenti degli individui e delle società con rigore scientifico. Sempre in quest’ottica si diffonde ilche propone l’analisi del mondo partendo dadella scienza. Se tutti i fenomeni erano riconducibili a un, anche i valori etici, religiosi e culturali possono essere considerati dei semplici “”, fenomeni di cui si possono scoprire le leggi.Dell’non ci sono molte tracce perché gli intellettuali del tempo tendono a cogliere e a raccontare gli aspetti più drammatici del quotidiano. Se giàcon “” si pose l’obiettivo di descrivere la realtà sociale e il vero dei fatti storici, il vasto movimento delsi afferma in tutta Europa assumendo aspetti leggermente diversi da paese a paese. In, ad esempio, sorge ilcon scrittori con. Secondo i loro canoni, bisogna scrivere con, senza esprimere giudizi e occorre trattare gli argomenti studiandoli nel loro ambiente, dunque nel contesto sociale che li determina. Dopo questo collegamento insi potrebbe passare al, movimento nato in Italia con. Egli sostiene che la pagina letteraria debba costituire un fatto vero, die che lo scrittore debba ricostruire gli accaduti con rigore scientifico e usando la. A tal proposito potrebbe essere interessante parlare di, uno dei più importanti veristi. Ecco un approfondimento sull’autore pensato per l’orale di maturità.Gli artisti della seconda metà dell’Ottocento tendono a dare un valore più ampio alcon la realtà e trovano ispirazione dalle impressioni immediate. A rappresentare concretamente la realtà e ciò che l’occhio vede è sicuramente, che ha rinnovato la pittura con le sue concezioni. L’innovazione più originale, però, arriva conche realizza una pittura senza disegno in cui le immagini prendono forma direttamente dal gioco e dal contrasto dei colori. Siamo sulla via dell’. In “”, ad esempio, raffigura uno scorcio mattutino del porto di Le Havre, avvolto da una nebbia impalpabile e scialba che rende tutto sfocato e indefinito. L’obiettivo dell’artista? Trasmettere all’osservatore leche egli stesso ha provato contemplando l’aurora sul porto.Ilha conosciuto tra il 1850 e il 1870 una fase di grande espansione: dallo sviluppo dellealla nascita della, dalleallache procede con passo spedito. Le innovazioni sul finire del secolo sono numerosissime ma sempre destinate a una minoranza privilegiata. Durante la discussione multidisciplinare potresti citare le esigenze di moderna funzionalità e i cambiamenti nelle città. Nel 1847, ad esempio, aentra in funzione la. Nel 1863, a, invece viene ultimata l’ultima vastaproveniente anche dai servizi igienici delle abitazioni private.