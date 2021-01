Vuoi frequentare un istituto tecnico? Scopri tutti gli indirizzi

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi dello stesso settore, e in aree di indirizzo.L’ha l’obiettivo di fornire una preparazione di base tramite il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.Lehanno l’obiettivo di far fornire sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee a risolvere problemi, a sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, ad assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.Il Regolamento recante le norme concernenti il riordino degli Istituti Tecnici articola i percorsi di studio in due settori, ile il, ed ogni settore è poi suddiviso in indirizzi specifici. Ogni percorso ha una durata disuddivisi inA conclusione del percorso quinquennale gli studenti possono inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, oppure proseguire gli studi.

Settore economico

Settore tecnologico

A questo si devono aggiungere poi le attività e gli insegnamenti obbligatori di ciascun indirizzo. Per visualizzarli clicca sul link relativo ad ogni indirizzo.

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie aree: l’, l’, la, il, l’e ilGli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici.È articolato in 2 indirizzi:A questo si devono aggiungere poi le attività e gli insegnamenti obbligatori di ciascun indirizzo. Per visualizzarli clicca sul link relativo ad ogni indirizzo.Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione.È articolato in 9 indirizzi: