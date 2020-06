Maturità 2020, collegamenti interdisciplinari sull'ambiente per l'orale

Orale maturità 2020: come collegare l’ambiente nella discussione interdisciplinare

Discussione interdisciplinare: l’ambiente in letteratura italiana

Discussione interdisciplinare: l’ambiente in letteratura inglese

Discussione interdisciplinare: l’ambiente in storia

Discussione interdisciplinare: l’ambiente in fisica

Manca sempre meno per l’inizio della Maturità 2020 . e gli studenti stanno ultimando il ripasso generale per il. Con l’il mondo della scuola ha subito cambiamenti radicali e ilha ben pensato di concentrare l’ esame di Stato in un’unica prova, un vero e proprioIl terzo del colloquio, in particolare, prevede l’analisi del materiale scelto dalla commissione a. E se uscisse come tema l’? Ecco tutto quello che c’è da sapere per fare bella figura il giorno dell’esame.Date le misure per evitare il contagio del, quest’anno non ci saranno prove scritte all’esame di Stato. Il, però, ha pensato di concentrare elementi della prima e della seconda prova nell’unica prova prevista, il colloquio orale in presenza. Come già saprai, il terzo momento del colloquio orale si concentrerà sull’analisi dela carattere multidisciplinare. La discussione ti consentirà di dimostrare di aver acquisito ie idelle diverse discipline e di. Sempre nella stesso ottica, soddisferai un punto importante presente nella griglia della valutazione, lai materiali proposti della commissione. Ecco tutti i collegamenti da fare se il tema centrale del materiale sarà l’Sebbene i continui e giusti contrasti tra, il tema dell’ambiente può essere visto da un punto di vista più moderno: quello dell’. Dallaai giorni nostri, infatti, autori e intellettuali hanno espresso preoccupazione circa i problemi ambientali in opere e saggi. A tal proposito e coerentemente con il programma del quinto anno, si potrebbe introdurre nella discussione interdisciplinare la figura di. Erede di una tradizione che risale a, l'autore ha utilizzato la letteratura come strumento per decifrare e definire il mondo. Contemporaneamente alla trilogia dei “” si dedicò alla composizione di altri romanzi più immediatamente legali allee alledella società contemporanea: il crepuscolo della, l’e lo scempio causato dalle industrie sull’. In “” o “” del 1963, ad esempio, racconta il tentativo del protagonista di trovare un mondo meno artificiale proprio nel disagio dell'inurbamento.Nel programma di quinto anno di letteratura inglese si possono trovare diversi spunti per creare collegamenti con l’ambiente. Dai romanticiallo scrittore vittoriano, dall’Aestheticism ai tempi dialla crisi dei valori negli ambienti di. Facendo un parallelismo con letteratura italiana, però, appare funzionale descrivere accuratamente le condizioni nelle città e nelle fabbriche in “” di Charles Dickens. Questa città era dominata dalla monotonia, era tutto uguale: case, strade e persone stavano facendo gli stessi lavori e le stesse cose.Era anche una città fatta di mattoni rossi anneriti da fumo e cenere. Come racconta Dickens, c'erano molti macchinari e alti camini che emettevano costantemente fumo e aveva un canale sempre nero a causa dello scarico e dell'inquinamento.Se non vuoi parlare dellao dell’arrivo delle prime fabbriche ine preferisci parlare di attualità, si potrebbe fare un collegamento con le diverse misure che negli anni i Paesi si sono impegnati ad adottare per ridurre il. Il primo trattato, come già sai, è stato il, approvato a dicembre 1997 e che ha impegnato gli Stati firmatari tra il 2008 e il 2012. Nel dicembre 2015, invece, ac’è stata una conferenza sul clima, chiamata, nella quale 195 paesi hanno adottato il. L’accordo ha definito unintento a riportare il mondo sulla buona strada e a fronteggiare i cambiamenti climatici pericolosi circoscrivendo il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2ºC.Dopo aver parlato dell’e delle relativein fisica, sarebbe interessante dare uno sguardo d’insieme alle, ovvero quelle ottenute da fonti naturali inesauribili. L'uso delle attuali fonti di energia come, infatti, comporta problemi come l'inquinamento progressivo o l'aumento dei gas a effetto serra. Dopo una prima descrizione potresti parlare delle categorie delle fonti energetiche rinnovabili, pulite o inquinanti, e delle. Come avrai già notato,senza problemi per parlare dellee dell’, coerentemente con il programma di quinto anno.