Maturità 2020: guida alle norme di sicurezza per l’orale in presenza

Ilsi svolgerà per tuttima per evitare il rischio di una nuova ondata di contagi o la creazione di nuovi focolai, tutte le comunità scolastiche dovranno attenersi asecondo le direttive pubblicate dal ministero dell’Istruzione.Dal 15 giugno, dopo lo scioglimento della riunione plenaria, saranno noti i, suddivisi in diversi giorni e orari, a cui i candidati saranno assegnati per poter effettuare i colloqui, in partenzaI collaboratori scolastici dovranno provvedere ogni giorno alla, mentre saranno resi disponibili per studenti e commissari diversiLe aule in cui si svolgeranno gli esami saranno abbastanza ampie da consentire la presenza dei commissari e dei maturandi adgli uni dagli altri, e ognuna sarà dotata di finestre per consentire il ricambio periodico dell’aria.Le scuole inoltre provvederanno a definireaccompagnati dalla relativa, in modo da mantenere ilanche negli ambienti di passaggio come i corridoi.Guarda anche:Per evitare assembramenti dentro e fuori gli edifici scolastici, il giorno dell’esame i maturandi dovranno presentarsiper poi lasciare subito la scuola una volta terminato il colloquio.Ad assistere alla prova, diversamente dagli anni scorsi,ma sarà ammessa, distanziata a sua volta di almeno 2 metri dal candidato e dalla commissione.che potrà tuttavia essere abbassata dagli studenti solo durante lo svolgimento del colloquio, diversamente dai commissari che invece dovranno sempre indossarla.Il giorno dell’esame, tuttavia, per assicurare uno svolgimento sicuro della prova, a ciascuno sarà richiestache attesti. Nella stessa autocertificazione inoltre i maturandi dovranno specificare di non essere stati in quarantena nei 14 giorni immediatamente precedenti alla prova e di non aver avuto contatti con persone positive al Covid-19, sempre nei 14 giorni precedenti. Lo stesso documento dovrà inoltre essere compilatoQualora le dichiarazioni sull’autocertificazione non siano considerate idonee allo svolgimento sicuro della prova, o qualora il candidato risulti malato il giorno dell’esame, sarà necessario inviare alle scuole ilche attesti l’impedimento alla partecipazione della prova di esame. In questo caso, la commissione provvederà a programmareClicca qui per leggere il documento ufficiale del MI in materia di sicurezza per il contenimento del Covis-19