Maturità 2020, tutte le news in diretta: maxi orale, sicurezza, notizie dalle scuole

In bocca al lupo ai maturandi: i messaggi di Conte e Azzolina

Maturità 2020: come è composta la commissione

Maxi orale Maturità 2020: le fasi del colloquio

Esposizione di un elaborato scritto sulle materie di indirizzo : si tratta di un lavoro, concordato con i rispettivi docenti entro il 1° Giugno, che i candidati devono consegnare in forma scritta alla commissione entro il 13 giugno e che poi dovranno esporre oralmente in sede di esame. Questa prima “fase” del colloquio è finalizzata a colmare la mancanza della seconda prova scritta .

: il terzo momento è costituito dalla somministrazione da parte della commissione di materiale di varia natura (un testo, un quadro, una tabella, un problema) da cui il candidato dovrà cogliere il filo conduttore che lo connette alle altre materie per intessere un discorso interdisciplinare ben strutturato e coerente con il tema di fondo. Illustrazione del percorso di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro): il candidato esporrà la propria esperienza di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) con l’ausilio di una presentazione multimediale o di una relazione scritta, nella quale evidenzierà l’aspetto formativo dell’esperienza.

Maturità 2020: come funziona la valutazione

Credito scolastico

Esito del colloquio

Maturità 2020: le tabelle di conversione dei crediti

Terzo anno: 18 crediti

Quarto anno: 20 crediti

Quinto anno: 22 crediti

• Credito conseguito: 3 - Nuovo credito attribuito: 11

• Credito conseguito: 4 - Nuovo credito attribuito: 12

• Credito conseguito: 5 - Nuovo credito attribuito: 14

• Credito conseguito: 6 - Nuovo credito attribuito: 15

• Credito conseguito: 7 - Nuovo credito attribuito: 17

• Credito conseguito: 8 - Nuovo credito attribuito: 18



• Credito conseguito: 8 - Nuovo credito attribuito: 12

• Credito conseguito: 9 - Nuovo credito attribuito: 14

• Credito conseguito: 10 - Nuovo credito attribuito: 15

• Credito conseguito: 11 - Nuovo credito attribuito: 17

• Credito conseguito: 12 - Nuovo credito attribuito: 18

• Credito conseguito: 13 - Nuovo credito attribuito: 20



• Media dei voti < 5 - Nuovo credito attribuito: 9-10

• 5 ≤ Media dei voti < 6 - Nuovo credito attribuito: 11-12

• Media dei voti = 6 - Nuovo credito attribuito: 13-14

• 6 < Media dei voti ≤ 7 - Nuovo credito attribuito: 15-16

• 7 < Media dei voti ≤ 8 - Nuovo credito attribuito: 17-18

• 8 < Media dei voti ≤ 9 - Nuovo credito attribuito: 19-20

• 9 < Media dei voti ≤ 10 - Nuovo credito attribuito: 21-22



Maturità 2020: il calendario delle prove

Maturità 2020: le regole di sicurezza da rispettare a scuola

Maturità 2020: necessaria l’autocertificazione

Laè ufficialmente iniziata: da oggi i maturandi dovranno affrontare l’ Esame di Stato , quest’anno ridotto al solo colloquio orale a causa dell’emergenza sanitaria che dal 5 marzo ha costretto tutte le scuole a chiudere.Nonostante le numerose criticità che il Covid-19 ha determinato anche nella continuazione della didattica a distanza, il Ministero dell’Istruzione ha mantenuto la data scelta per l’inizio della Maturità 2020 prima della diffusione del virus: la data di partenza è quindi oggiIl Presidente del Consiglio e il ministro dell'Istruzione hanno dato il loro in bocca al lupo per la maturità 2020 attraverso i loro social. "Un grande in bocca al lupo a tutte le ragazze e i ragazzi che affronteranno la prova orale dell'esame di maturità": così Giuseppe Conte, in un post su Facebook. "Tirate fuori il meglio che è in voi, perché dovrete essere i protagonisti di un'Italia migliore".Non è da meno Lucia Azzolina, che esprime il suo sostegno attraverso un video sui social: "È stata anche per me una vigilia degli esami particolare, confesso di essere molto emozionata perché tra poche ore si riaprono le scuole. Ragazzi e ragazze un enorme in bocca al lupo!!"Anche nella Maturità 2020 le commissioni saranno formate dache però, a differenza degli anni scorsi, saranno. Ogni commissione sarà inoltre guidata da unche avrà il compito di controllare sul corretto svolgimento dell’esame.Durante la prova orale i candidati dovranno dimostrare non solo di possedereoggetto di esame ma sarà anche richiesta la capacità difra queste.Lasi può semplificare schematizzandola inche procederanno secondo il seguente ordine:La durata media dell’esame sarà diClicca qui per leggere l’ordinanza ministeriale relativa agli esami di Stato 2020Clicca qui per leggere la nota ufficiale del MI contenente chiarimenti e indicazioni operative degli esami di Stato 2020Guarda anche:La valutazione finale della prova di Maturità 2020 seguirà criteri diversi rispetto agli anni scorsi.a cui sarà ancora possibile aggiungereIlsarà il risultato della somma di due parametri fondamentali:In particolare, quest’anno il punteggio fra questi due parametri è stato ridistribuito dandoe quindi al numero diottenuti nel triennio che sale ad. A questi si dovranno aggiungere poiche saranno assegnati dalla commissione in base allaClicca qui per leggere l’ordinanza ministeriale relativa alla valutazione finaleClicca qui per visualizzare la griglia ufficiale del Miur con i criteri di valutazione della priva orale[youtube]gmddWw9X4Cc[youtube]Il Ministero dell’Istruzione ha dunque provveduto a pubblicare. Il massimo di crediti ottenibili per ciascun anno darà quindi come risultato 60 punti totali a cui è possibile ambire avendo raggiunto la fascia più alta dei voti nel triennio:Di seguito è possibile consultare le tabelle complete aggiornate secondo, suddivise perClicca qui per visualizzare il documento ministeriale con le tabelle di conversione del creditoIl Ministero dell’Istruzione per permettere lo svolgimento degli esami negli istituti scolastici ha provveduto a fornire, ancora indispensabile per evitare la creazione di nuovi contagi e focolai.Dopo la riunione plenaria, gli istituti comunicherannoin cui saranno specificate le turnazioni dei maturandi suddivise per giorni e orari diversi. Le scuole dopo aver pubblicato il calendario sul proprio sito e aver inviato una mail all’indirizzo di posta elettronica di ogni candidato, dovranno assicurarsi di contattare telefonicamente ognuno per la conferma dell’avvenuta ricezione.I maturandi il giorno della convocazione dovranno essere puntuali rispetto all’orario comunicato; per rendere più agevole e veloce il percorso a scuola, viste le attuali misure di sicurezza che regolano, potranno inoltre esibire un documento (precedentemente richiesto alla scuola) attestante la loro convocazione.L’appuntamento a scuola per tutti i candidati in realtà è fissatoe prima dell’inizio dell’Esame dovranno esibire un documento () necessario per il riconoscimento.Ogni istituto è fornito dia disposizione dei maturandi e delle commissioni (), e gli ambienti saranno sanificati dai collaboratori scolastici ogni giorno.Le aule presso cui si svolgeranno i colloqui saranno abbastanza ampie da consentire il distanziamento obbligatorio anche fra gli stessi componenti della commissione di. Anche il candidato sarà seduto alla medesima distanza da tutti i docenti. Le aule scelte per espletare le prove saranno inoltre dotate di finestre per garantire il ricambio continuo di aria.Dovranno essere indossate lema il candidato durante lo svolgimento del colloquio, distanziato di almeno 2 metri dalla commissione, potrà abbassarla per rendere più agevole la prova.La scuola infine dovrà provvedere aidentificati dalla relativaproprio per evitare la creazione di assembramenti o di flussi di studenti a distanza troppo ravvicinata.all’ingresso dell’edificio scolastico ma candidati ed eventuali accompagnatori saranno tenuti a compilareil giorno dell’esame e i tre giorni precedenti. Inoltre nella stessa autocertificazione si dovrà dichiarare di non essere stati in quarantena negli ultimi 14 giorni e di non essere venuti a contatto con soggetti affetti da Covid-19, sempre negli ultimi 14 giorni.In caso contrario, ovvero se una di queste voci non corrispondesse alla verità o se il giorno stesso dell’esame il candidato risultasse malato, non dovrà presentarsi a scuola ma dovrà inviare alla scuola unche attesti l’impossibilità allo svolgimento dell’esame. A questo punto la commissione provvederà a stabilire unaClicca qui per leggere il documento ministeriale relativo alle misure di contenimento del Covis-19 durante lo svolgimento dell’Esame di Maturità 2020