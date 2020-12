Come scegliere la scuola superiore dopo la terza media: consigli utili

Scegliere scuola superiore giusta

Non esiste una scuola migliore in assoluto, esiste l’indirizzo di studio più adatto ad ognuno di noi. È per questo che molte scuole attivano dei servizi di orientamento: giornate di incontro e test di orientamento sono le iniziative più diffuse nelle scuole medie e in quelle superiori per fornire agli studenti informazioni utili e aiutarli a capire qual è la strada giusta da percorrere



È giusto assecondare i propri interessi?

Certo! Evita gli indirizzi nei quali ci sono troppe materie a te indigeste, rischieresti di passare cinque anni con il peso di studiare argomenti che non ti stimolano e, di conseguenza, rischieresti di ottenere anche scarsi risultati. Attento, però, a non farti vincere dalla paura di iscriverti ad una scuola troppo difficile. Cerca di avere fiducia nelle tue capacità, non esistono materie difficili se c’è interesse nello studiarle. Ricorda, inoltre, che esistono i test attitudinali di orientamento che possono darti una mano.



Meglio il liceo, l’istituto tecnico o il professionale? Tutte le scuole sono valide, basta capire qual è l’obiettivo che si vuole raggiungere. I licei (classico e scientifico soprattutto) non offrono una specifica preparazione professionale, ma ampliano l'orizzonte culturale e soprattutto insegnano un metodo di studio, fondamentale per riuscire bene nell'università. Ma se siete già convinti, o comunque avete il dubbio, di non voler andare all’università, allora prendete in considerazione gli istituti tecnici e professionali che permettono di apprendere un mestiere o una professione ben specifica e, se poi vorrete proseguire gli studi, potrete farlo.



Come scegliere la scuola superiore dopo la terza media: le informazioni che ti servono

