come aiutare i figli a scegliere la scuola superiore

Aiutare i figli a scegliere la scuola superiore: consigli utili

Ascoltateli : per prima cosa dovete comprendere il punto di vista dei vostri figli. Fateli parlare senza mettere pressione, fate loro raccontare la loro esperienza e le sensazioni, le opinioni e le paure. Mostrate empatia spiegando loro quanto sia naturale provare paura e smarrimento e spiegate che, quando è stato il vostro momento, anche voi ci siete passati. I ragazzi in questo modo sapranno di poter contare su di voi.

