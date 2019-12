Come fare se ho sbagliato a scegliere la scuola superiore?

Ho sbagliato a scegliere la scuola superiore: come fare?

Cambiare scuola dopo l'iscrizione

Cambiare scuola durante il primo anno

Cambiare scuola al secondo o terzo anno

La scelta della scuola superioree alle volte, purtroppo, capita di sbagliare. Materie troppo difficili, la paura di prendere uno addirittura di essere bocciati. Si tratta di una paura comune a tanti studenti. Può capitare che, una volta trasmessa la domanda di iscrizione ad una scuola che a sua volta l’ha accettata, lo studentee voglia iscriversi ad un altro istituto.Questa operazione è possibile ed è illustrata in uno specifico paragrafo della circolare del 13 novembre sulle iscrizioni dedicato al trasferimento di iscrizione.Le scuole devono consentire alle famiglie e agli studenti di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni dell'alunno. Quindi, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe e prima dell’inizio oppure nei primi mesi dell’anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa,. In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare ilall'interessato e alla scuola di destinazione entro 30 giorni dalla richiesta. Ovviamente, il trasferimento di iscrizione. Infatti non si tratta di una pratica automatica. Il trasferimento può essere anche respinto se ciò comporta modifiche alle classi.Cosa succede, invece,Bisogna sceglierne una diversa e comunicarlo al proprio istituto, prima di tutto. Successivamente si dovrà presentare una domanda di trasferimento al dirigente scolastico della scuola dove sei iscritto. Bisogna ricordarsi che la richiesta andrà motivata, qualunque sia la ragione che spinge a voler cambiare scuola. Si ottiene così il nulla osta, che è una dichiarazione in cui il preside dell’attuale scuola certifica che non vi sono impedimenti per il trasferimento ad un altro istituto.è sufficiente che l'alunno sostenga un colloquio conoscitivo con il Consiglio d'Istituto della nuova scuola per poi attuare il passaggio.Diverso è il discorso per chi si accorge di aver sbagliato, magari in secondo o terzo superiore. In questo caso, oltre alla pratica già descritta, lo studente dovrà sostenere un colloquio con una commissione scelta dal Consiglio d'Istituto. Colloquio che non è più conoscitivo, ma di verifica delle competenze (matematica o filosofia ad esempio).