Come scegliere la scuola superiore per studenti con DSA

Scegliere la scuola superiore per studenti con DSA: informarsi

Come scegliere la scuola giusta per uno studente con DSA?

Per le famiglie degli studenti con DSA. Serve aiutare e assistere ma è assolutamente vietato sostituirsi nella scelta. Allora le domande si susseguono: quale sarà la scuola più adatta?? Partiamo dal presupposto che è lo studente a dover scegliere seguendo le proprie inclinazioni esattamente come fanno tutti gli altri.Bisogna solo assisterlo e valutare insieme le possibilità facendo da guida. Vediamo insiemeGuarda anche:Scegliere la scuola giusta per gli studenti con DSA - o anche in generale - parte dalla. Ci sono molti canali di informazione e di orientamento che sono regolati dal Miur. Esiste un portale chiamatomesso a disposizione dal ministero dell’Istruzione che dà tutte le informazioni necessarie e dettagliate per capire la natura dei singoli percorsi di studio e degli istituti. La soluzione per fare la scelta giusta, quindi, è una sola: informarsi. Tramite questo portale e tramite lesi potrà avere, dall’assistenza che viene loro fornita ai programmi creati su misura in base al singolo individuo. Importantissimo è stabilire se negli istituti vengono utilizzati i mediatori didattici, ovvero tutte quelle mappe concettuali, i formulari e le schede; agli studenti con DSA viene anche data la possibilità di studiare utilizzando pc e tablet e registrando le lezioni con un registratore.Quali sono, quindi, isecondo i quali conviene prendere questa scelta? Per prima cosa non conviene. Bisogna prestare attenzione alle, allee aglidel proprio figlio prestando attenzione che la sua scelta non sia fatta per seguire i compagni. In particolare per gli studenti con DSA è fondamentale partecipare agliinsieme ai genitori verificando la presenza di uno sportello per DSA e chiedendo info su tutte le tecnologie adottate per i singoli casi. Ogni caso è specifico quindi non abbiate paura di chiedere informazioni dettagliate e precise riguardanti il disturbo specifico che ha vostro figlio. Avere le idee chiare faciliterà la scelta e ridurrà di molto la possibilità di sbagliare istituto o indirizzo. Infine, anche se dovesse succedere, ricordate che una scuola o un indirizzo possono sempre essere cambiati.