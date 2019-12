Test orientamento per scegliere la scuola superiore: questionario per orientarsi

Test e quiz per scegliere scuola superiore

Questionario per la scelta della scuola superiore

Test di orientamento

Consigli per la scelta della scuola superiore

Comeiscriversi? Un valido aiuto per individuare l'area di interesse può arrivare dai. Noi ve ne proponiamo alcuni che vi aiuteranno a capire verso quali settori del sapere siete più orientati.Guarda anche:possono essere utili per focalizzare i propri interessi e le proprie propensioni, ma non considerate i risultati come un dogma.Devono essere visti come un punto di partenza per poi riflettere in maniera approfondita sulla strada che si vorrebbe intraprendere.Il seguente questionario realizzato da noi di Skuola.net ti permette di capire maggiormente quali sono gli argomenti per cui propendi e le materie che preferisci. A volte non è facile capire quali siano davvero i propri interessi: provae scopri quale area di studi è più adatta a te.Se poi vuoi buttare l'occhio oltre la scuola e sei già interessato a intraprendere una certa strada, ti può essere utile capire quali facoltà universitarie potrebbero fare per te dopo il diploma. Se hai già un obiettivo in mente, puoi scegliere la scula superiore partendo proprio dai tuoi progetti per il futuro.La scelta dell'indirizzo di studio non può non tenere conto delle tue passioni: evita gli indirizzi nei quali ci sono troppe materie che non ti piacciono!Inoltre, se nei tuoi sogni c'è una professione che richiede espressamente quel tipo di scuola, non devi mollare anche se può essere impegnativo. Non devi infatti aver paura di specializzarti: se i licei danno "un'infarinatura generale" sulle discipline di base, forniscono un buon metodo di studio e un buon punto di partenza per chi vuole continuare gli studi, un istituto tecnico o professionale ben fatto - o un liceo più specialistico, come l'artistico, il linguistico o l'economico sociale - può aprire molte più strade a chi vuole subito dedicarsi a un certo tipo di professione o percorso formativo, rispetto a indirizzi più generici.Nel valutare l'indirizzo di studio, quindi, pensa concretamente a quale lavoro ti piacerebbe fare da grande. Anche se è presto, valuta se questo di tipo di professionalità viene richiesta dal mercato di lavoro, e quale si concilia di più con le tue passioni e scegli quella che può darti più chance: potrebbe trattarsi di una scelta molto lungimirante.Se la tua scelta è basata su una vera passione e profonda riflessione, i tuoi genitori non potranno far altro che prenderne atto. Senti il loro punto di vista, accetta i consigli, ma poi pensa con la tua testa. La scelta è prima di tutto tua!