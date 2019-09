Porte aperte al Miur per una lezione sull’ambiente: i progetti green degli studenti

I progetti degli studenti: le proposte per salvare il pianeta

L’iniziativa continua anche fuori dal Miur

Il Ministro Fioramonti: il cambiamento deve partire dalla scuola

Mentre in tutta Italia si svolgeva il, a Roma la sede del Miur in viale Trastevere ha aperto le porte agli studenti perL’incontro dal titolo emblematico ‘’ ha coinvolto glie ilche ha partecipato in prima persona al dibattito, prestando attenzione agli interventi e ai progetti delle scuole.Durante questo speciale evento, gli studenti a turno hanno presentatorealizzati per offrireTra le proposte più interessanti e innovative si incontrano iin grado di filtrare acqua trattenendo oli inquinanti o in grado di controllare i sistemi ambientali;, ideati per non sprecare l’acqua e riciclare la plastica; dispositivi in grado di offrire aiuto in caso di calamità naturali.Nel corso della mattinata le innovazioni sono state accompagnate dache trattano i medesimi temi e da ildi quattro istituti di Roma pronti a ravvivare l’evento.A presentare le loro proposte sono stati il liceo 'Vincenzo Monti' di Cesena, l'istituto 'Fortunio Liceti' di Rapallo (Ge), la scuola dell'Infanzia 'Umberto I' di Roma, l'istituto tecnologico 'John Fitzgerald Kennedy' di Pordenone, l'istituto di Istruzione Superiore 'Di Vittorio - Lattanzio' di Roma, l'istituto tecnico tecnologico 'Giovanni Giorgi' di Brindisi, l'Ic 'Garibaldi - Leone' di Trinitapoli (Bt), l'Istituto d'Istruzione Superiore 'Gae Aulenti' di Biella, l'Istituto Comprensivo di Brolo (Me) e l'Istituto Comprensivo di San Prisco (Le). Ad animare l'iniziativa con medley dei Queen sono stati invece gli studenti del coro dei Licei Classici 'Pilo Albertelli' ed 'Ennio Quirino Visconti', del Liceo Scientifico 'Giovanni Keplero' e dell'Istituto d'Istruzione Superiore 'Gaetano De Sanctis' di Roma, guidati dal Maestro Dodo Versino."Siamo dalla stessa parte di coloro che manifestano. Cambiamo attraverso l'istruzione. Come diciamo nel ministero, Istruzione no estinzione, questo dev'essere il vero dibattito politico del nostro paese - ha commentato Fioramonti - Il primo messaggio che mando ai ragazzi è grazie, perché voi oggi ci permettete di mettere tutte queste questioni al centro del dibattito del Paese. Se non ci foste stati voi oggi avremmo parlato di altro, forse di calcio o del gossip quotidiano. Invece voi avete rotto questa routine e attraverso le vostre mobilitazioni permettete anche alla politica di riflettere sulle grandi sfide del presente e del futuro".Guarda anche:Dopo l’incontro nelle sale del Miur, per gli studenti l’iniziativa è continuata anche immediatamente fuori,in cui sono stati allestiticon lo slogan Plastic Free Miur per incentivare lo spreco della plastica ein cui i giovani hanno potuto prendere mele verdi Smith simbolo di una corretta alimentazione e coscienza ambientale.Presenti anche il presidente del C.A.R. Fabio Massimo Pallottini e tutti i rappresentanti delle associazioni che hanno stretto Protocolli di Intesa con il Miur in merito ai temi di educazione alla sostenibilità, al patrimonio culturale e alla cittadinanza globale.Il ministro si è immediatamente dimostrato entusiasta dell’iniziativa e del coinvolgimento diretto degli studenti volenterosi di dare il proprio piccolo contributo per salvare il pianeta. È questa infatti una modalità diversa, ma altrettanto valida e necessaria, di, intese in tutte le forme in cui si possono manifestare.Del resto, lo slogan affisso da giorni sulla sede del Miur ‘’ esprimeper l’emergenza che sta attraversando il nostro pianeta e che rischia, se non sanata in tempo, di essere definitivamentecon conseguenze catastrofiche per l’umanità.che, a sua volta, deve mettere in campo tutti gli strumenti in suo possesso per cercare di istruire ed educare le nuove generazioni che saranno quelle che domani avranno la responsabilità oltre che il dovere di salvare il pianeta: ‘è solo conoscendo qual è il pericolo che corriamo e le cause che lo generano che possiamo sperare di contrastarlo. Dalla scuola può e deve partire il cambiamento di’.