La risposta di Greta Thunberg a Donald Trump su Twitter

La reazione di Greta al tweet del Presidente

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 settembre 2019

Trapaladina dell’ambiente, e il Presidente degli Stati Uniti d’Americanon scorre certo buon sangue. La prova, l’ennesima, èche l’adolescente svedese ha lanciato nei giorni scorsi all’uomo più potente del Mondo al suo arrivo al Palazzo di Vetro. I media non se lo sono certo lasciato scappare e, certamente, rimarràdi questo vertice sul clima all’Onu. C’è però un’altra cosa che verrà ricordata, e i protagonisti sono sempre Greta e il Presidente Trump.Guarda anche:Tra le attività preferite dal Presidente Trump c’è sicuramente quella diNon poteva quindi esimersi da esprimere il suousando proprio il social prediletto. E cosi i suoi oltre 64 milioni di follower hanno potuto leggere un cinguettio che recitava “She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see!” (). Il commento è riferito all’intervento che la giovane svedese ha tenuto all’Onu, in cui ha criticato l’atteggiamento dei Grandi della Terra nei confronti della salvaguardia dell’ambiente. Immediata la reazione di Greta che ha, come sempre, stupito tutti. La giovane, infatti, non ha risposto con un tweet alla provocazione di Trump ma ha preferito farlo in modo decisamente originale. Con leautodefinendosi appunto “Una giovane ragazza felice in attesa di un futuro brillante e meraviglioso”. Quale miglior risposta ad una provocazione?! Ora non resta cheManlio Grossi