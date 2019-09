Sciopero 27 settembre: giustificati gli studenti in piazza per l'ambiente

Sciopero 27 settembre, manifestazioni in tutta Italia

Venerdì 27 settembre sarà la data delin difesa dell'ambiente ideato dal movimento ecologista Fridays For Future, guidato dall’attivista svedeseGuarda anche:Gli studenti che aderiscono al movimento giovanile per il clima. Giovani e studenti hanno saltato la scuola in massa a New York per unirsi allo sciopero globale contro i cambiamenti climatici. Manifestazioni analoghe sono iniziate in Asia e nel Pacifico, quindi in Africa, Europa ed America Latina, prima di culminare negli Stati Uniti. Anche l'Italia si mobilita. Sono infatti state organizzate su tutto il territorio nazionale delle. Per ora è certo l’appuntamento di Milano, da dove il corteo muoverà alle ore 9.Per il Miur sarà. Il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, su Facebook ha postato la circolare inviata ai dirigenti scolastici e ai direttori degli uffici scolastici regionali nella quale per venerdì 27 settembre si legge: "Si invitano i Collegi dei docenti a valutare la possibilità che tale giornatasul numero massimo delle assenze consentite dal monte ore personalizzato degli studenti"."L'importanza di questa mobilitazione - afferma Fioramonti - è quindi fondamentale per numerosi aspetti, a partire dalla necessità improrogabile di un cambiamento rapido dei modelli socio-economici imperanti. È in gioco il bene più essenziale, cioè imparare a prenderci cura del nostro mondo".Il provvedimento ministeriale. In realtà spetterà aistabilire se non considerare le assenze degli alunni. La circolare del Miur, infatti, da sola non basta per far rientrare la mancata presenza nel monte orario che concorre a costituire la percentuale complessiva di assenze annuali prodotte da ogni alunno. Esistono delle deroghe all'interno di ogni POF (Piano d'offerta formativa), ma sono solo per assenze legate ad infortuni o a gravissimi problemi familiari. La deroga ministeriale rappresenta un unicum nel suo genere:la "bigiata di massa" era stata legalizzata. L'ultima parola, però, spetterà ai docenti che dovranno deliberare sulla proposta nel Miur nel primo Consiglio dei docenti disponibile. Dunque ogni scuola deciderà per sé in ottemperenza all'autonomia scolastica.Ci sono già i primi pareri critici. Come ad esempio quello dell'. Antonello Giannelli è scettico sull'invito rivolto alle scuole: "Per noi presidi è complicato stabilire se l'assenza è dovuta alla partecipazione a questo movimento ecologista, ci può essere semplicemente chi rimane a casa a dormire o fa altro".