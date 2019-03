Global Strike for Future: 10 cose che possiamo fare per l'ambiente

Oggi 15 marzo 2019 è in atto uno sciopero globale degli studenti di tutto il mondo: il motivo? Gli studenti vogliono inviare agli adulti un messaggio forte per chiedere loro di svegliarsi e di non rimanere inerti davanti ai cambiamenti climatici. E proprio mentre queste mobilitazioni sono in atto noi di Skuola.net vogliamo aiutarvi con 10 semplici regole da attuare per fare del nostro meglio per salvare il nostro pianeta.

1. L’acqua non va sprecata

2. Spegnere le luci

3. Non usare troppi imballaggi

4. Mobili in legno certificato

5. Usare meno la macchina

6. Fare la raccolta differenziata

7. Ottimizzare il riscaldamento

8. Limitare l’uso dei condizionatori

9. Utilizza cosmetici e detersivi ecologici

10. Usare carta riciclata

E’ bene ridurre: chiudere il rubinetto quando ci si lava i denti, quando ci si lava le mani, usare solo l’acqua necessaria per lavare i piatti e non lasciarla scorrere per ore. Altro importante avviso è quello di mandare, così da evitare dispendio inutile di acqua.Se non siamo nella stanza in quel momento, la luce accesa è solo un vero e proprio. Inoltre è possibile sostituire le normali lampadine con quelle a. Altro consiglio da seguire è quello diquando non ci servono, in modo da non trasmettere energia inutile agli elettrodomestici collegati.Cerca, anche andando a fare la spesa, di prediligere i prodotticome saponi e detersivi, non comprare frutta giàma utilizza quando possibile sacchetti diNon riempire casa dise non necessario: utilizza depuratori o direttamente l’acqua del rubinetto, portando sulla tavolaAssicurati, quando compri dei mobili in legno o del parquet, di vedere il bollino che indica che quel legno proviene da foreste. Infatti acquistare, cioè provenienti da foreste gestite nel rispetto dell’ambiente, è un altro piccolo contributo utile alla causa.Anche se è difficile, sarebbe bene non effettuare ogni spostamento, anche se piccolo, con le automobili. Prediligi, quando possibile, oppure per tratte più corte, uscendo un po’ prima, riuscirai a fare unao a utilizzare laper raggiungere il punto d’incontro.Anche se molto spesso è una scocciatura, non si sa mai dove buttare cosa, ma, quando è fatta responsabilmente.Non sempre c’è bisogno di tenere il riscaldamento al massimo d’inverno. Quindi come prima cosa è bene assicurarsi di, che possano trattenere il calore, evitando inutili spifferi. Quindi, nelle ore meno fredde del giorno, il termostato può essere spostato addirittura verso i, e ancora più in basso durante le ore notturne.L’estate, soprattutto in Italia, può essere molto molto calda, ma ci sono tanti. Ad esempio prova ad aprire le finestre in modo strategico così da formare un corridoio di corrente che può aiutare a rinfrescare tutta casa, oppure posiziona dei cubetti di ghiaccio in prossimità del ventilatore per ottimizzare la prestazione di questo elettrodomestico.Per inquinare meno è bene anche munirsi di cosmetici, detersivi, saponi e shampi che non vadano ad inquinare in modo pesante l’ambiente. Infatti un altro aiuto concreto viene dalla scelta dei prodotti per la pulizia personale e della casa, detergenti e trucchi eco-bio, senza, in modo da essere facilmente smaltiti dall’ambiente.Anche se può sembraredirlo, lo spreco continuo di carta è ormai inaccettabile, soprattutto se essa può essere sostituita da carta riciclata.per qualsiasi commissione o quaderno, anche questo piccolo gesto può fare la differenza.