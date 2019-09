Greta Thunberg, il discorso all’ONU: testo integrale

La traduzione integrale del discorso di Greta Thunberg all'ONU

La negligenza dei Paesi di fronte ai disastri ambientali

Le conclusioni del Summit delle Nazioni Unite

Il, alriunite a New York per discutere l’urgente problema del, non poteva mancare, la giovane attivista svedese che in pochi mesi ha raccolto milioni di adesioni in tutto il mondo, coinvolgendo i giovani nell'opera dia cui il nostro pianeta è ogni giorno più vicino.A scuotere le coscienze sono stateche non hanno dispensato i governi internazionali da aspre critiche per le politiche fino ad ora condotte, insensibili nella tutela dell’ambiente e guidate solo da interessi economici.Il carisma della giovane che in poco tempo ha travolto e scosso tutto il mondo, incontenibile anche durante il Summit all’ONU, non ha certo risparmiato il suo discorso da, nei confronti dell’operato delle politiche internazionali con dure parole come ‘tradimento’ e ‘fallimento’.’, tradotto ‘Come osate?’ è la domanda retorica con cui la giovanissima Greta si è coraggiosamente rivolta a tutti i governatori di tutti Paesi del mondo.Guarda anche:Le parole piene di rabbia di Greta Thunberg non tralasciano nessuna critica nei confronti delloperpetrati finora, mentre le nuove generazioni guardano al futuro con occhi pieni di preoccupazione e disperazione:‘Il mio messaggio è: vi teniamo d’occhio. Tutto ciò è sbagliato! Io non dovrei essere qui sopra, io dovrei essere a scuola, dall’altra parte dell’oceano. E invece voi avete chiesto a noi ragazzi di venire qui per la speranza.Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote, senza considerare che io sono tra i ragazzi fortunati.. Siamo all’inizio die tutto ciò di cui parlate sono i soldi e le favole su una crescita economica?!Per più di 30 anni la scienza è stata chiara: come fate a guardare altrove? E venire qui, a dire che voi state facendo abbastanza, quando in realtà la politica e i governi sembrano essere ancora lontani. Voi dite di ascoltarci e di capire l’urgenza, ma non importa quanto io sia triste e arrabbiata, io non vi credo, perché se voi aveste capito effettivamente la situazione, continuando a fallire nell’agire, allora sareste da considerare come dei malvagi. E mi rifiuto di credere a ciò. L’idea popolare di tagliare le emissioni ci dà solo la possibilità di riuscire al 50%, rimanendo sotto 1.5 gradi di innalzamento delle temperature ed evitando una reazione a catena di eventi fuori il controllo umano. Il 50 % forse è accettabile per voi, ma quei numeri non includono alcuni punti critici, come i cicli di retroazione, ulteriore riscaldamento dovuto all’inquinamento dell’aria, o le questioni riguardanti la giustizia e l’equità. Tutto ciò è da considerare in riferimento al fatto che io e la generazione di quelli che saranno i miei figli saremo costretti adcon tecnologie che neanche esistono. QuindiPer avere il 67% di possibilità di rimanere sotto 1.5 gradi – questa è la migliore prospettiva fornita dal gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico – il mondo avrebbe soloda consumare partendo dal 1 gennaio 2018.Con i livelli delle emissioni di oggi, il bilancio di CO2 da consumare rimasto disposizione (per rimanere sotto 1,5 gradi di innalzamento delle temperature) sarà completamente terminatoNon ci saranno né soluzioni, né piani basati su questi numeri oggi perchée non si è troppo maturi per arrivare dire le cose come stanno.Ci state deludendo.. Lo sguardo delle future generazioni è sopra di voi.. Non vi lasceremo andare così. Qui e in questo momento è dove noi segniamo la linea:’.Piena di delusione, di preoccupazione e di rabbia, Greta sul palco del Summite dagli impegni presi solo a parole per salvaguardare il pianeta.Insomma, non c’è un minuto da perdere per proteggere ciò che è ancora salvabile dal disastro ambientale, dato che a questo punto èLo dimostrano i dati allarmanti citati nel suo discorso sui livelli enormi di CO2 che si stanno accumulando nell’aria, ogni giorno diviene sempre più tossica, con evidenti conseguenze sia sull’impatto ambientale sia sulla salute stessa delle persone di ogni Paese ed età.Dopo le accese critiche nei confronti di tutte le Nazioni, accusate di sottovalutare pericolosamente, il discorso di Greta si chiude condelle nuove generazioni di cui lei stessa è parte.Anche se alcuni Paesi si hanno professato la volontà di, senza comunque specificare con quali mezzi e modalità attuare tale impegno, altri come, non hanno accettato il compromesso di ridurre consumi di combustibili fossili e di carbonio,non ha partecipato al meeting, limitandosi solo a mostrarsi per un breve momento durante l’intervento di Greta Thunberg, senza risparmiare sui social un commento sarcastico: 'She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see!', tradotto 'Sembra una ragazza molto felice in attesa di un futuro luminoso e meraviglioso. È così bello da vedere!'.Nonostante le critiche comunque, Greta non sembra intenzionata a lasciarsi intimorire né a retrocedere, mostrandosi invece sempre più forte e ferma nelle sue posizioni. Per il 27 settembre il FridaysForFuture ha intanto mobilitato l'intero pianeta a scendere in piazza per il terzo Global Strike for Future